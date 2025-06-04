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投資美國獲利將被加稅？美銀曝：「神秘的899條款」暗藏「資本稅」

2025/06/04 10:34

全球資本市場正面臨一場由「神秘899條款」引發的潛在風暴。（法新社）全球資本市場正面臨一場由「神秘899條款」引發的潛在風暴。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，華爾街各大機構紛紛警告，川普的《大而美法案》（The One Big Beautiful Bill）潛藏一個「核選項」，這條暗藏的「899條款」將改變40年來外國資本在美國的稅收待遇。美銀指出，美國政府可依照899條款對外國政府、企業及個人在美國的「被動收入」，如利息、股息、租金、權利金等大幅加稅，預計最高課徵20個百分點。

專家指出，原本這些外國法人等群體只需繳納10%至15%預扣稅，現今恐面臨最高35%的稅。

美銀分析，899條款預計每年為美國財政增加120億美元（約新台幣3598.1億元）稅收收入，但代價可能是收益率上升，可能會抵消部分收入收益，收益率曲線全面上升20個基點，將使得利息成本年增約100億美元（約新台幣2998.4億元）。

最令市場及華爾街大行關注的，是899條款主要針對「被認為歧視美國」的國家，該條款允許美國財政部可對美國實體徵收「不公平/歧視性」稅收的特定國家的非美國個人、公司（非美國居民擁有50%以上股權的公司）和外國政府徵收「報復性」稅收。

簡單來說，若某一國家限制美國企業參與市場，可能遭美政府認定為「歧視性」國家。899條款所衝擊的對象，包括外資持有的美國資產，如債券與房地產，這會導致獲利大幅減少。

此外，該條款還將修改現有BEAT（Base Erosion and Anti-Abuse Tax），這是針對跨國公司利用內部轉移支付（如技術權利金、利息）進行避稅的懲罰性機制。

899條款擴大BEAT涵蓋範圍，納入更多跨境支付項目，同時提高稅率，提高跨國企業的實際負擔。舉例來說，若台灣公司在美國子公司付授權金給母公司，可能被視為稅基侵蝕行為，需額外繳稅。

專家指出，這條被稱為「899條款」的美國稅法新規定，可能將貿易戰升級為資本戰，給外國投資者帶來高達20%的「懲罰性稅負」，特別針對歐盟等「不配合」美國貿易要求的國家。

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