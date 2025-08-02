台積電南北2奈米4座廠 明年量產大爆發

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）昨展開高雄2奈米第二座廠（P2）設備裝機，預計今年底前加入試產行列，隨著第二座廠進入裝機階段，第一座廠（P1）近期也邁入量產新里程碑。台積電2奈米南北已有4座廠裝機與陸續展開試量產，供應鏈估計，明年產能大開出，預估月產能超過6萬片，市場傳出2奈米每片晶圓價格達3萬美元，比3奈米貴5成，挹注營運成長可期。

台積電雖宣布加碼投資美國千億美元，先進製程在台灣投資擴產腳步持續熱絡，其中，位於高雄楠梓科學園區第一座晶圓廠（F22廠P1），供應鏈傳出，最近也進入量產，月產能上看1萬片。

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供應鏈設備業者透露，台積電今年3月31日在高雄舉行2奈米擴產典禮，其中主要是P2廠上梁儀式，經過近4個月的廠房建築趕工、建置無塵室等廠務工程後，P2廠A區昨開始展開設備裝機，估計3-4個月後，可加入試產行列，B區開始建置廠務設施，P1、P2規劃今年設備裝機數共可達3萬片月產能。P3廠正興建中，擬生產2奈米系列的A16製程，後續還有P4、P5廠。

竹科寶山F20廠也是台積電另一個生產2奈米基地，供應鏈指出，目前P1廠已完成風險性試產，展開量產投片，P2也已興建完工並完成裝機，到今年底，P1、P2廠共計建置月產能3萬至3.5萬片。建廠中的P3、P4廠可望切入生產A14製程。

台積電2奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，製程更為精細，試產良率先前傳出達65%，顯著超越英特爾的18A、三星的SF2，不過，台積電不透露良率多少，但強調比外界預期更好，且受惠AI相關客戶需求熱，2奈米在頭兩年設計定案數量的高於3、5奈米同期表現，幾乎所有創新的客戶都有合作，並預估5年內驅動全球達2.5兆美元（將近新台幣75兆元）終端產品價值。

台積電2奈米每座晶圓廠潔淨室面積是同業的2倍大，供應鏈估計，隨著明年產能大開出，預估月產能超過6萬片，挹注營運成長可期。儘管2奈米技術門檻高與生產更為複雜，但台積電有信心2奈米與A16將成為下一波AI晶片的關鍵技術，2奈米也將推出N2P、A16等強化版的家族系列技術，提供手機與高速運算客戶更多選擇。

台積電3奈米家族製程今年進入第三年量產，包括N3E、N3P、N3X等多樣技術版本，台積電估計今年3奈米整體產能將成長超過60％，因技術與良率表現良好，連最講求品質的車用晶片相關產品今年也採3奈米生產，並已開始出貨。

3奈米到今年第二季占台積電營收比重達24%，相當貢獻台積電當季營收2240億元，預期下半年將持續攀升。台積電2奈米量產曲線可望與3奈米相當，先前市場傳出2奈米每片晶圓價格達3萬美元，比3奈米貴5成，價格高，貢獻營收與獲利更顯著，難怪外資法人紛看好台積電明後年營運前景。

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