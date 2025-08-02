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外媒：台灣長榮50個貨櫃掉海裡！秘魯關閉港口畫面曝光

2025/08/02 11:04

長榮海運（2603）。示意圖。（長榮提供）長榮海運（2603）。示意圖。（長榮提供）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，長榮海運（2603）發生貨櫃墜海事件，旗下「長月輪」（Ever Lunar） 船上約50個貨櫃墜入大海，秘魯海軍於當地時間週五（1日）為了避免發生任何事故，預防性關閉了卡亞俄港（Callao），不過根據最新消息，目前港口已重新開放。

綜合外媒報導，當地時間週五上午10點左右（格林威治標準時間週五下午3點）， 卡亞俄港港務局長Amilcar Velásquez表示，他們接到懸掛台灣國旗的商船「長月輪」的呼叫，該船停泊在卡亞俄灣，等待進港卸貨。

Amilcar Velásquez稱，船隻載有約7000個貨櫃貨物，其中50個貨櫃落入海中，原因仍在調查中。

根據報導，由於脫落的貨櫃位於船尾，因此沒有造成人員傷亡。為了避免發生任何事故，加上港口持續大霧，能見度較低，擔心船隻與漂浮的貨櫃相撞帶來更大衝擊，因此港口在收到消息後就關閉暫停活動。

當地媒體發布的照片顯示，海上有數十個貨櫃，其中一些貨櫃已打開，貨物散落在水中。

報導也指出，在收集了有關運輸物質的資訊後，已排除了任何會造成影響或危險的可能性，許多貨櫃沉沒，並將在未來幾天內被打撈上來，而其他貨櫃已被打撈上岸。

Amilcar Velásquez說：「我們已經派出海事部門的檢查人員，並將啟動簡易程序查明事故原因。」

根據最新消息指出，在關閉後幾小時後，港口已重新開放。

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