全球市值王寶座易主！輝達超車微軟奪冠

輝達超車微軟！重奪全球市值王寶座（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球市值王寶座易主，在輝達公佈亮眼的第1季財報後，股價一路走揚，週二股價漲2.8%，來到141.22美元，市值來到3.45兆美元，超車微軟，重奪市值王寶座。

CNBC報導，輝達即使在出口管制和關稅擔憂的情況下仍保持增長，激勵股價持續走揚，在過去1個月內飆升了近24%。

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隨著週二股價勁揚2.8%，來到141.22美元，市值來到3.45兆美元，超車微軟3.44兆美元。

上週，輝達公佈第1財季業績，調整後每股收盈餘為96美分，銷售額為440.6億美元，較去年同期成長了69%，對於像輝達這樣規模龐大的公司來說，這是一個令人難以置信的成長率。

輝達的成長得益於其AI晶片，OpenAI等公司使用這些晶片來開發ChatGPT 等軟體。

包括微軟、Meta、Google、亞馬遜、甲骨文和 xAI一直在大量購買輝達的AI伺服器，以建立更大的電腦集群來執行高級AI工作。

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