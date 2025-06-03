盧特尼克：中國不該推去美元化 印度應少與金磚國家往來

美國商務部長盧特尼克2日在華府的一場活動中表示，印度應少與「金磚國家」往來，中國不應推動「去美元化」，並指這不是與美國交朋友的方式。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國商務部長盧特尼克2日在華府的一場活動上表示，對於美國和印度很快達成貿易協議持樂觀態度，但敦促印度開放市場，減少向俄羅斯購買武器，並縮減與「金磚國家」的結盟。

盧特尼克2日在華府舉行的促進美印經濟關係活動上發表主題演說指出：「印度正努力成為較早與美國達成貿易協議的國家之一，我對此表示讚賞。但我也希望獲得市場准入，希望我們的企業能夠合理的進入印度市場，希望減少貿易逆差。」

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儘管美中之間的貿易戰仍在持續，但盧特尼克並未提及中國，而是敦促印度與俄羅斯和中國保持距離，並提及俄羅斯和印度的武器貿易和金磚國家採取的「去美元化」措施。

盧特尼克說：「印度政府的某些做法激怒了美國，例如向俄羅斯購買軍事裝備。因此，我認為印度開始轉向美國購買軍事裝備，這將大有助益。」

盧特尼克並提及金磚國家推動「去美元化」，此舉由北京當局主導，他說：「這並不是與美國交朋友和影響美國民眾的真正方式。」

蒙大拿州共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）在同場活動中指出，在創新、合作和對美投資方面，印度比中國更具優勢，雙方擁有更強的相互信任。

戴恩斯在今年3月美中因芬太尼貿易問題而陷入緊張時出訪中國，他說：「當我去中國時，我不敢把手機帶進中國；如果我去印度，我會很高興地告訴我的家人、我的孫子，就資本的角度而言，印度是可以信任的地方。」

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