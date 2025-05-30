美國法官：將下令要求政府無限期維持哈佛大學的學生簽證項目

哈佛大學29日舉行全校畢業典禮，圖為應屆畢業生在校園拍照留念。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哈佛大學可繼續招收持簽證的國際學生，美國聯邦地區法官伯勒斯（Allison Burroughs）表示，將下令要求美國國土安全部和國務院無限期維持哈佛大學的學生簽證項目，不得做出任何改變。她“希望維持現狀”，允許哈佛大學繼續招收持簽證的國際學生。

此外，伯勒斯也在當地時間5月29日批准了哈佛大學對法院提出的發佈初步禁令請求，「叫停」川普政府取消哈佛大學招收外國學生資質的政策。

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華爾街見聞報導，週四，審理哈佛大學案件的美國麻薩諸塞州聯邦地區法官Burroughs考慮，針對川普總統禁止招收國際學生的決定擴大阻撓範圍。

在波士頓舉行的聽證會上，伯勒斯表示，她計劃對哈佛大學提起的訴訟案發布更長期的禁令，以阻止川普政府執行其禁止哈佛大學招收國際學生的政策。

伯勒斯表示，她將下令要求美國國土安全部和國務院無限期維持哈佛大學的學生簽證項目，不得做出任何改變。伯勒斯表示，她“希望維持現狀”，允許哈佛大學繼續接收持簽證的國際學生。具體細節仍將在法庭上討論。

伯勒斯已指示，哈佛大學的律師和司法部律師達成協議，暫停撤銷學生簽證。

對於擬議條款，Burroughs向哈佛大學的律師和川普政府的律師提供討論時間，表示將在稍後發佈1項命令。

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