神達力抗關稅、匯率逆風 看好全年營收成長

神達今年營收可望持續增加。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）總經理何繼武今天在線上法說會表示，公司雖面臨關稅及匯率波動等外部壓力，今年營收仍可望持續增加，整體動能穩健。對於新台幣升值影響，公司估計每升值1%，將影響毛利率0.1至0.2個百分點，惟對營益率影響較小，並已啟動匯率避險機制，採用美元報價與付款。

他指出，美國關稅政策的不確定性持續，尤其川普推動的全球關稅政策仍有變數。美國國際貿易法院最新裁定，川普無權對全球課徵關稅，顯示未來貿易政策可能再現變動，但神達訂單未受關稅影響。

請繼續往下閱讀...

全球資料中心市場持續成長，2024年預估將達1.18萬座，較2023年明顯增加。神達數位方面則積極布局邊緣AI與車用市場，具備長線動能。伺服器方面，以神雲為主力，營收占比達87.8%；神達數位與神達電腦占比分別為9.6%與2.6%，三大事業體皆較去年同期成長。

在市場拓展方面，神達目前主力仍在北美，但也正積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，尤其看好中東潛在商機；製造據點方面，今年除了既有的新竹廠外，竹南新廠預計第3季啟用，越南廠則在第4季加入產能。

因應成長需求與全球製造布局，神達今年資本支出規模也同步擴大，預估達1至2億美元（新台幣約29.8至59.6億元），較年初規劃倍增，顯示對後市營運展望保持樂觀態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法