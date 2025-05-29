中鋼由盈轉虧 4月虧損2億

中鋼4月由盈轉虧。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天2日公布4月自結合併盈餘，鋼品單位毛利減少，4月稅前淨損2億元、年減130.03%。中鋼指出，歐洲、亞洲地區買氣保守與鋼價弱勢盤整，台灣更因新台幣大幅升值，衝擊下游、影響出口動能，後續鋼市變化待觀察。

中鋼4月營業損失2.43億元、年減197.98%，前4月合併營業利益11.28億元、年增10.93%，不過，合併稅前淨利9.18億元，年減57.20%。

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中鋼指出，4月營業利益與稅前淨利下滑與鋼鐵業單位毛利減少、中能風場發電度數減少有關；而今年前4月稅前淨利較去年同期大幅減少57%關鍵是鋼鐵「價量均跌」。

中鋼指出，接單雖穩定，出貨狀況仍受國際環境影響，美國在關稅政策談判上已與英國達成協議、中國部分則先行恢復10% 、30%稅率，以利後續談判， 經濟不確定性，但有望逐步趨緩。

鋼鐵產品部份，目前美國出廠價格略為回檔，歐洲需求復甦緩慢導致當地買氣保守觀望，亞洲地區鋼價則尚呈弱勢盤整態勢。不過，中國則在其央行降準降息釋放1兆人民幣資金下，有利支撐當地市場需求。

中鋼提到，台灣近期則因新台幣大幅升值走勢，衝擊下游加工業外銷接單，影響國內出口動能，後續鋼市變化仍待觀察。中鋼主管補充，新台幣匯率讓中鋼夾在中間，一是要考量下游接單、出口狀況，二來中鋼進口原料成本降低，但原料與售價之間降幅要維持價差，否則中鋼毛利將被吞噬，下半年本業狀況待觀察，中能風場貢獻要看第四季東北季風的風況與風機妥善率，只要穩定，第四季獲利可望有所改善。

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