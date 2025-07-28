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美國歐盟達成關稅協議 歐洲輸美商品稅率15％

2025/07/28 03:08

美國總統川普（右）宣布，已和歐盟達成貿易協議，美國將對歐洲包括汽車在內的進口商品，課徵15％的基準關稅。左為歐盟執委會主席馮德萊恩。（路透）美國總統川普（右）宣布，已和歐盟達成貿易協議，美國將對歐洲包括汽車在內的進口商品，課徵15％的基準關稅。左為歐盟執委會主席馮德萊恩。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕川普27日宣布，已和歐盟達成一項重要的貿易協議，成功避免與歐盟爆發可能會造成巨大損失的貿易戰。根據協議，美國將對歐洲包括汽車在內的進口商品，課徵15％的基準關稅。

華爾街日報報導，川普是在蘇格蘭西部海濱的高爾夫度假村，與歐盟執委會主席馮德萊恩會面後，正式宣布這項消息。歐盟是美國最大的貿易夥伴之一，這項協議也是川普迄今透過調高其他國家關稅，重新調整全球貿易秩序中規模最大的一筆交易。

根據協議內容，美國將對歐洲包括汽車在內的進口商品，設定15％的基準關稅。另外，目前美國已對歐洲鋼鐵與鋁製品加徵的50％高關稅，將維持不變。做為交換條件，歐盟同意將向美國採購總值7500億美元的能源產品。

目前歐盟出口到美國的大多數商品，要面對10％的基準關稅，其中汽車業要承擔25％關稅，鋼鐵與鋁製品的關稅更高達50％。

這項協議是最近一系列貿易談判的最新成果。川普上週才宣布，與日本達成新的貿易協定，將日本商品出口到美國的基準關稅訂在15％。此外，川普也與越南達成協議，設定的基準關稅為20％。美國也和菲律賓及印尼達成協議，兩國的稅率均為19％。

這場協商持續約1個小時，雙方的高層官員也參與會談。川普表示，他認為這項協議對美國與歐盟都有好處，也相信歐盟各國都會對這項結果感到「非常滿意」。

馮德萊恩則說，「我們做到了！」歐盟和美國這次都希望藉由新的協議，讓彼此的貿易關係更平衡、更公平，「我們期待未來跨大西洋的雙邊貿易，能夠變得更順暢。」

經濟學家和貿易專家認為，15％關稅可能會成為美國未來對其他國家設定的最低關稅。這種程度的關稅雖然會影響企業的生產決策，進而導致美國市場產品的價格上漲，但還不至於嚴重影響到全球貿易流動。

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