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LTN經濟通》南韓「袋鼠族」泛濫 恐造成世代貧窮？

2025/07/28 06:53

越來越多的南韓年輕人不僅成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」。（法新社）越來越多的南韓年輕人不僅成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」。（法新社）

「袋鼠族」無法擺脫對父母依賴

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多的南韓年輕人不僅成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」 ！南韓的「袋鼠族」大多指的是30至40歲的未婚男女，他們幾乎都受過良好教育，擁有大學甚至研究所的學歷，但在就業市場卻只能低就，或是找不到工作，同時也負擔不起過高的住房成本，只好和父母同住。

「袋鼠族」這個名字讓人聯想到一隻長得過大的袋鼠，一直窩在母親的育兒袋裡。隨著南韓正式進入「超高齡社會」，專家警告稱，越來越多的「袋鼠族」可能會阻礙老一代人的發展，嚴重影響他們的開支、購買力和退休時間表，導致社會成本進一步攀升。

南韓媒體《中央日報》報導，一名34歲的南姓（Nam）男子認為原本的工作已無發展空間，因此決定辭職考研究所，目前南先生沒有收入，並和父母同住，藉此在一定程度上緩解經濟壓力，而他表示，在研究所學業前會先擱置結婚計畫，因為在「沒有工作的情況下，要去相親也很困難」。

無獨有偶，另外一名30歲的金姓（Kim）男子正在準備教師資格考試，他目前也和家人同住，金先生的學費、零用錢和生活開銷皆由父母負擔。金男說：「每當我說想去補習班或自習室打工時，父母總會勸我把時間拿來讀書比較好。」他雖然對此感到內疚，但仍相信「目前全力準備考試是最好的選擇」。

這些長時間與父母同住的年輕人，被統稱為「袋鼠族」，在南韓越來越普遍。根據首爾研究院在今年4月發布的《首爾市民生活歷程變化與貧困風險》報告，1981至1986年出生的首爾市民中，有41.1%在35歲時仍與父母同住，幾乎是1971至1975年出生族群（20%）的2倍之多。若把範圍擴大到南韓全國，這個比例也從18.6%增加至32.1%，成長幅度達1.7倍。這顯示，與10年前相比，如今與父母同住的年輕人幾乎翻倍。

南韓不少袋鼠族擁有大學甚至研究所的學歷，但在就業市場卻只能低就，或是找不到工作。（路透）南韓不少袋鼠族擁有大學甚至研究所的學歷，但在就業市場卻只能低就，或是找不到工作。（路透）

南韓年輕人「成年生活各項里程碑」時間延後

南韓「袋鼠族」數量增加的原因有很多，但大致上反應出這一代人在經濟和家庭獨立的延遲，4項代表成年的里程碑：畢業、就業、結婚和搬出家門，在1986年至2021年間都呈現持續延後的趨勢。首爾研究院研究員Byun Geum-sun解釋：「近年來，這4項人生重大轉變的首次發生年齡，都呈現上升狀況，顯示出這一世代邁向成年的時間已明顯延後。」

南韓統計廳數據發現，南韓年輕人達成「成年生活各項里程碑」的平均年齡越來越晚，在1986年時的畢業平均年齡為22歲，2023年上升到了24歲；就業平均年齡從21歲增加至24歲；結婚平均年齡從26歲增加至33歲；搬出家門的平均年齡從33歲上升到38歲。這意味著南韓年輕人比過去更晚畢業、更晚就業、更晚離家與更晚結婚。

根據南韓統計廳《經濟活動人口調查》的官方報告，從大學畢業到找到第一份工作的平均時間，至少延長了6個月。2024年的統計顯示，平均需時51.8個月才能完成大學學業，創歷史新高；而2007年首次統計時，僅需46.3個月，相當於多讀了一學期以上。而畢業後的等待期也隨之拉長。2024年，大學生畢業後平均需等待11.5個月才能獲得第一份工作；相比之下，2004年時僅為9.5個月。

統計資料發現，南韓年輕人比過去更晚畢業、更晚就業、更晚離家與更晚結婚。（路透）統計資料發現，南韓年輕人比過去更晚畢業、更晚就業、更晚離家與更晚結婚。（路透）

「休息青年」人數增加

這趨勢預計還將持續惡化，而令人特別擔憂的是所謂的「休息青年」人數增加，這些人沒有工作和上學，但也沒有積極找工作，處於「純休息」的狀況。根據韓國就業情報院3月發布的調查，在3189名被歸類為「長期休息中」的年輕人中，平均休息時間長達22.7個月，意即接近2年。其中約11%甚至已經休息超過4年。

除經濟獨立的延遲，家庭獨立的也變得更晚。南韓民眾第一次結婚的平均年齡在過去20年間從20多歲上升至30多歲。南韓男性與女性在2000年時的初婚年齡，分別為29.3歲與26.5歲；但到了2024年，這2個數字已分別上升至33.9歲與31.6歲。女性的生育第一個孩子的年齡，也從2000年的27.69歲上升至2023年的32.96歲。

專家普遍認為，經濟上的挑戰，是導致年輕人延遲獨立的最主要原因。中央大學社會學名譽教授Lee Byoung-hoon表示：「歸根究柢，是因為他們沒有工作所以沒有收入，加上房價過高，使得與父母同住成為唯一選擇。」

區域因素也同樣發揮影響。韓國勞動研究院研究員Kang Dong-woo指出：「由於企業越來越青睞有經驗的員工，年輕人為了提升競爭力，不得不延後畢業與就業，連帶也拖延了結婚與生育。而且比較好的工作機會，都集中在首爾的首都圈，但那裡的住房價格卻又過高，導致與父母同住的比例在首爾特別來得高。」

專家普遍認為，南韓年輕人從家庭獨立時間變得更晚的主因，是經濟上的挑戰。（歐新社）專家普遍認為，南韓年輕人從家庭獨立時間變得更晚的主因，是經濟上的挑戰。（歐新社）

袋鼠族恐帶來貧窮的世代循環

袋鼠族現象所帶來的長期影響，令外界感到憂心，若南韓政府沒有推出應對政策、及時介入，恐會造成貧窮的世代循環。

Byun Geum-sun指出：「與其他國家不同的是，在韓國，與父母同住反而增加了貧困風險。因為在大多數情況下，父母會繼續支援已成年的子女。除非父母是高收入族群，否則這種支援，往往是以犧牲他們自己的退休保障作為代價。」

Kang Dong-woo補充：「現在這一代父母或許還有資產能支援孩子，但隨著年齡增長，他們將面臨現金流減少、健康惡化或其他突發風險的問題。」他警告：「如果這樣的趨勢持續下去，兩個世代的人的生活品質，將會同步惡化。」

專家警告，若「袋鼠族」趨勢持續下去，兩個世代的人的生活品質，將會同步惡化。（彭博）專家警告，若「袋鼠族」趨勢持續下去，兩個世代的人的生活品質，將會同步惡化。（彭博）

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