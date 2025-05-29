Uber Eats片面調整訂閱方案影響消費權益 北市消保官出手了

台北市法務局今（29日）表示，Uber Eats調整訂閱方案已影響「年訂閱制」消費者原契約應享權益，已違反誠信原則，法務局不予認同。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕優食台灣股份有限公司（Uber Eats）今年4月30日公告，將自5月30日起調整「Uber One會員」訂閱方案，內容包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠及取消延遲補償機制。台北市法務局今（29日）表示，變動已影響「年訂閱制」消費者原契約應享權益，已違反誠信原則，北市府法務局邀集業者到府說明，並要求Uber Eats延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施及強化通知義務，以確保消費者權益不受侵害。

法務局表示，Uber Eats於會中說明，「Uber One會員」分為月訂閱制與年訂閱制，針對此次會員方案福利限縮變動，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前48小時於App內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束；年訂閱會員則可於公告日起1個月內（至5月30日）申請終止並按剩餘天數比例退款。

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法務局指出，2022年法務局就正式函促Uber Eats 及 foodpanda 刪除「保留業者在訂閱期間修改優惠內容之權利」的霸王條款，也要求業者應依據消保法，保障消費者於7日內解除契約權利；不過，此次公告顯示業者仍於訂約期間內，片面變更訂閱方案內容，法務局對此作法不予認同。

法務局並要求業者，應提供至少1個月延長緩衝期，供年訂閱會員申請按比例退款，並公開說明申請方式。此外，也請業者研議各項處理措施，包含提供年訂閱會員選擇依原契約條件使用至期滿；對終止訂閱者提供補償及續用者加碼優惠；對未即時接獲通知而自動續訂者，提供彈性退費等。也應強化會袁通知義務，清楚說明方案變動與應對措施。

北市消保官江靜昀表示，業者已於5月26日回應同意提供至6月30日的退款緩衝期，並承諾於5月30日前再次通知全體會員；但是，針對依原契約使用至期滿或補償、優惠方案，業者仍未提出具體規劃，提醒消費者，如不同意新方案內容，應把握緩衝期內提出終止申請，保障自身權益。

法務局也呼籲外送平台業者，調整訂閱制服務內容應尊重既有契約履行，並體察消費者對服務穩定性的期待，如有調整，應於現有訂閱期滿後實施，事前也要清楚告知，讓消費者有充分時間了解與選擇。

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