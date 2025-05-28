3521％關稅太嚇人！東南亞太陽能設備恐「鑽漏洞」美業者急了

美國太陽能業者憂心，東南亞太陽能面板恐鑽關稅漏洞，要求政府盡快公布裁定。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國之前對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南4個東南亞進口的太陽能產品，進行長達1年的貿易調查，最終裁定將對這4國銷美的大部分太陽能產品課徵關稅，稅率依不同企業和國家而定，最高達3521％。美國國際貿易委員會（ITC）上週裁定，認為這些從東南亞進口的太陽能產品，會對美國國內製造商造成威脅，美國太陽能製造商呼籲ITC應該要盡速處理，以防止業者鑽關稅漏洞，在尚未課稅前把大量設備送進美國市場。

根據美國商務部在上個月實際算出的關稅，柬埔寨部分製造商面臨的稅率將高達3521%，反映出該國決定停止配合美國調查的影響。其它國家和企業的稅率要低得多。越南平均稅率在396%，泰國為375%，馬來西亞則是34%。ITC上週確認了這些進口產品會對美國本土產業造成實質傷害，這也是關稅全面生效的最後關鍵步驟。

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《彭博》報導，ITC擬在6月30日前正式公布此裁定，這引發美國太陽能製造聯盟（American Alliance for Solar Manufacturing）不滿，該貿易團體表在提交給委員會的請願書中指出，屆時仍可能有大量已存放在倉庫中的設備得以免稅進口。該貿易團體表示，受惠於這項漏洞的產品價值，可能高達數億美元，敦促ITC最慢應該在6月2日前公布裁定。

美國太陽能製造聯盟已提交申請，希望ITC能解決這個問題。不過ITC拒絕對該申請發表評論。

根據彭博新能源財經（BloombergNEF）資料，2024年美國自這4個東南亞國家進口的太陽能設備總值高達129億美元，約占美國總進口量的近8成。

這次擬對東南亞4國太陽能產品徵收的關稅，與美國總統川普為解決貿易不平衡所實施的廣泛性關稅措施無關，是一項獨立的行動。

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