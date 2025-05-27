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面對匯率與關稅攪局 國巨看影響有限、仍在可控範圍

2025/05/27 11:46

面對台幣升值與對等關稅攪亂不少企業營運，國巨執行長王淡如（右）認為，對國巨來說影響有限，仍在可控制範圍。（記者張慧雯攝）面對台幣升值與對等關稅攪亂不少企業營運，國巨執行長王淡如（右）認為，對國巨來說影響有限，仍在可控制範圍。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對台幣升值與對等關稅攪亂不少企業營運，國巨執行長王淡如認為，對國巨來說影響有限，仍在可控制範圍，國巨會持續「控管成本」與「提升效率」，將各種潛在風險降到最低。

王淡如指出，國巨營收以美元計價為主，當台幣升值時，換算成台幣的財報數字的確會受到壓力。不過，國巨的業務結構有兩大緩衝機制，第一，營收並非100%來自美元市場，還有其他幣別收入來源；第二，成本與費用端也有相當比例以美元支出，產生「自然避險」效果，可減緩匯率波動的影響。

此外，王淡如也說，國巨財務操作一向保守，針對美元資產與應收款，也配置一定比例的財務避險工具，整體而言，匯率對公司的影響仍屬可控。

至於關稅問題，王淡如表示，若從宏觀經濟角度來看，高關稅政策可能推升通膨，進而壓抑終端需求，不過這是所有產業與公司都必須共同面對的挑戰。以國巨自身而言，目前針對美國市場的直接出貨比重相對有限，約僅占公司整體營收的10%左右，尤其消費性產品的部分幾乎沒有直接出口至美國，因此，預估整體影響屬於可控範圍。

此外，他也認為，這並非國巨首次面對關稅波動，國巨與客戶間早已建立起良好的溝通與合作模式，能共同面對與調適這樣的變化。

王淡如也強調，無論外部環境如何變動，營運團隊始終專注於兩件事，「控管成本」與「提升效率」，這是面對市場挑戰時的核心策略，並將持續努力，將各種潛在風險降到最低。

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