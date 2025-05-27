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訂單出貨比大於1、稼動率提高 國巨董座陳泰銘:下半年營運樂觀

2025/05/27 11:18

訂單出貨比大於1、稼動率提高，國巨董座陳泰銘（中）看下半年營運樂觀。（記者張慧雯攝）訂單出貨比大於1、稼動率提高，國巨董座陳泰銘（中）看下半年營運樂觀。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對關稅、匯率等營運變數，國巨（2327）今日召開股東會，董事長陳泰銘會後接受媒體採訪時指出，雖然營運變數不少，不過，國巨的訂單出貨比、產能利用率表現都不錯，對下半年營運持審慎樂觀態度。

國巨執行長兼總經理王淡如表示，目前最關注的一個指標是「Book-to-Bill Ratio」（訂單出貨比），也就是訂單金額與出貨營收的比例。目前整體的Book-to-Bill穩定維持在大於1的水準，特別是在AI應用領域，更達到1.2到1.3之間，顯示未來的業績成長動能相當穩健。如果這樣的趨勢能持續，代表公司下半年的營運可望逐步增溫。

至於產能利用率方面，王淡如也說，日前法說會上曾提到，一般品的稼動率約為65%、特殊品為75%；但現在已經進一步提升至70%與80%以上，尤其AI相關的特殊元件，部分產品甚至已經供不應求，顯示市場需求確實強勁。

他認為，整體來說，對下半年的基本面仍保持審慎樂觀的態度，當然，市場仍面臨不少外部變數，例如政治局勢等，會以高度謹慎的態度因應。

陳泰銘進一步指出，下半年市場環境仍存在不確定性，而各家公司面對的客戶結構與產品組合也不盡相同。台灣部分企業的產品較為單一，市場集中度高，當遇到個別產業或主要客戶波動時，營運影響就會較大。

相較之下，國巨的優勢在於產品線的多元整合與全球化的深度布局。他表示，國巨從單純的零組件供應商，轉型為集技術、製造、服務於一體的全方位解決方案提供者，無論在技術能力還是在服務上都具備更強的全球應變力；從這個角度出發，國巨對下半年的營運仍維持審慎樂觀的態度。

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