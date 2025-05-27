吳東昇：核能不是一定便宜 台灣沒人會賣核安保險

新光合成纖維董事長吳東昇今天主持年度股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新光合成纖維（1409）董事長吳東昇今天主持年度股東常會，會後接受媒體聯訪時，對於台灣國家能源政策發表看法。吳認為，多元化的能源結構固然重要，但核能的成本不見得每個國家一樣便宜，原因在於背後的隱藏成本狀況不同，例如核安保險就是大家沒談到的地方。

吳東昇說，站在企業界的角度來看，當然希望台灣找出一個良好的能源解決方案，讓電價能夠相對便宜，每一種可能性都應該有所考慮，不過，核能的成本在台灣並不會一定是便宜的，若把外界並沒有討論到的保險負擔納入考量範圍，情況就會不太一樣。

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吳東昇觀察，台灣要找出方圓20公里之內毫無人煙的地方，是相當困難的事情，和日本核電站設置地區所擁有的條件無法相提並論，以台灣北部地區來看，人口稠密程度相當地高，「像我家就離核電廠不到20公里」，從這個角度去想，假設要買保險，需要付多少錢？也當然沒有業者會願意銷售相關保險產品。

吳東昇強調，台灣設置核電廠，事實上是由國家承擔背後的隱藏成本，而隱藏成本是這個社會必須留意的議題，「大家應該也要談一下，萬一出事情，誰負擔？」現在的天然氣發電有其競爭優勢，而核電的技術也持續進步，將來也許有一天可能也是會被重點考慮。

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