承保「法定傳染病」產險再增1家 南山產物旅綜險入列

南山產物今天宣布，今（27）日推出升級版旅綜險「金平安PRO 5」，將法定傳染病納入保障範圍，圖為南山產物董事長蔡漢凌。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕3天端午連假及暑假旅遊旺季將至，國人出國旅遊人數持續成長，原本僅有4家產險、1家壽險業者針對海外突發疾病險提供「法定傳染病」保障，南山產物今天宣布，今（27）日推出升級版旅綜險「金平安PRO 5」，將法定傳染病納入保障範圍，藉此強化海外旅遊突發疾病的保障。

今年2月因藝人大S赴日旅遊染流感驟逝，引發國人對海外突發疾病保障範圍的重視，當時經過金管會清查，國內產壽險業者中，僅有5家保險公司銷售的海外突發疾病醫療險，在給付範圍有包含法定傳染病，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽，今日再增南山產物。

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南山產物表示，該公司將原本的旅綜險「金平安PRO」升級為「金平安PRO 5」，保障範圍包括個人旅行平安保險、個人旅行不便綜合保險，也將法定傳染病納入保障範圍，保戶出國若不幸得到法定傳染病如新型A型流感、登革熱等，如需要當地住院醫療費用、返國住院醫療費用、當地門診與急診醫療費用項目，可以申請由保險金給付。

此外，「金平安PRO 5」也針對孩童設計「童遊旅行傷害醫療保險」，另針對高保障需求的客戶，設計高保額的專案組合，年滿20歲至未滿65歲的保戶，最高可投保2000萬元的保額，提供赴歐旅遊、長天期遠程旅遊等的旅客在行程規劃上更多選擇。

今年2月日本北海道降下破紀錄大雪，導致多數航班起降大受影響，南山產物提醒，過去旅遊綜合保險著重於突發事故與行李延誤，考量當前全球旅遊市場面臨難以預測的氣候及傳染病風險，就可透過「金平安PRO 5」班機改降的定額保險來強化保障；在保險期間內，實際搭乘班機的時間如較原定航班延誤4小時以上，也可啟動申請班機延誤保險（期內限2次），提供更完善的旅遊保障。

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