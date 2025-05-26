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央行順勢放手！新台幣收盤重見29字頭 創近2年半新高

2025/05/26 17:55

新台幣兌美元匯率與亞幣連袂走揚，盤中最高升抵29.857元，終場收在29.935元，升值8.8分。（記者陳梅英攝）新台幣兌美元匯率與亞幣連袂走揚，盤中最高升抵29.857元，終場收在29.935元，升值8.8分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受川普貿易政策反覆影響，美元指數今（26）日盤中一度跌破99，新台幣兌美元匯率與亞幣連袂走揚，盤中最高升抵29.857元，終場收在29.935元，升值8.8分，為2023年2月6日以來收盤新高，且已連續五個交易日升值，成交量略為放大至17.085億美元。

外匯交易員指出，今日新台幣以30元整數開出，主要反映美元走弱與外資匯入。由於早盤實質買盤幾乎僅剩央行，新台幣很快突破30元關卡。不過，午後部分外資轉為匯出，加上出口商傾向於匯價反彈時進場，升勢因此逐步收斂。

對於市場解讀央行「放手」，外匯交易員認為，主要亞幣都在升值，央行也沒有理由強力阻升，由於本週是月底最後一週，往常這時候出口商拋匯需求會比平日強，目前看台幣後勢仍然偏升，不排除台幣短線有望在29字頭至30元價位擺盪。

另有國銀主管指出，5月初台幣連兩日「暴力升值」迄今，因川普政策難以捉摸，市場對於新台幣升值預期仍揮之不去，只是原本市場認為央行收盤應該還是會守穩30元價位，未料央行再度「出乎意料」讓台幣收在29元價位，應該也是釋放央行不死守特定水準的訊號。

至於台幣是否能穩站29元，國銀主管認為，關鍵仍在美元走勢、外資動向，以及川普與各國的關稅談判進展。若協商順利，美元仍有反彈空間，對台幣構成反壓。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數下跌0.51%，台幣升值0.29%，在亞幣中表現最強；其餘日圓上漲0.28%、新加坡幣升0.17%、人民幣升0.07%，僅韓元由升轉貶，終場下跌0.08%。

美元指數近日一度因美中關稅協商停滯而重返100關卡，但美國國會通過川普稅改法案後，市場憂心美國財政赤字擴大，加上美歐貿易再起波瀾，川普揚言自6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，並要求蘋果將產線遷回美國，導致市場信心動盪，上週五美股與美債雙雙遭拋售。

雖然川普後續將對歐課稅最後期限延至7月9日，但市場信心仍未恢復，今日亞洲交易時段美元指數失守99，非美貨幣齊揚。不過午後美元出現反彈，截至下午5點左右指數回升至99，非美貨幣升幅亦明顯收斂，部分甚至轉為走貶。

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