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「群益贏家Pro」APP登場 主打精準即時掌握市場

2025/05/26 17:36

「群益贏家Pro」APP今日舉辦上線記者會，群益金鼎證券董事長周秀真（左二）、總經理李文柱（右二）、經紀部執行副總裁張學渮（右一）、資訊部執行副總裁吳允文（左一）共同出席。（記者卓怡君攝）「群益贏家Pro」APP今日舉辦上線記者會，群益金鼎證券董事長周秀真（左二）、總經理李文柱（右二）、經紀部執行副總裁張學渮（右一）、資訊部執行副總裁吳允文（左一）共同出席。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕群益金鼎證券發表全新一代智慧交易APP─「群益贏家Pro」，主打自由彈性的交易操作、即時整合的市場行情、視覺化個人資產，致力打造一款貼近投資人需求的交易平台，讓投資人隨時精準掌握市場脈動。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，現代投資人需要的不只是單純的下單工具，更需要一套能即時掌握市場、操作靈活，並兼顧個人化需求的智慧平台。「群益贏家Pro」以使用者體驗為設計核心，針對操作細節進行全面優化，以圖表方式視覺化呈現個人資產狀態，從資產成長曲線到證券、複委託、期貨的比例與金額分布，以及提供股票行事曆功能，將除權息、法說會與股東會等重要資訊每日彙整呈現，幫助尋找投資機會，並協助投資人全面掌握每一個關鍵決策點，與客戶一同成長。

「群益贏家Pro」更領先市場推出指標雙視窗功能，使用者可自由呈現技術指標與大戶買賣力，協助判讀盤勢更精準，並提供盤中熱門排行與產業類股資訊，所有市場數據皆以一站式方式呈現，省去投資人切換平台的麻煩，並內建三種下單模式，包括一般單、智慧單與超光速單，其中智慧單提供多達10種，滿足不同使用者的交易需求。

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