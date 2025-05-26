晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

資安接軌國際標準 裕民航運取得ISO 27001、27032認證

2025/05/26 16:23

圖左到右分別為TCIC公司指導委員會主席陳振楠、裕民副董事長徐國安、數聯資安總經理李明憲。（裕民提供）圖左到右分別為TCIC公司指導委員會主席陳振楠、裕民副董事長徐國安、數聯資安總經理李明憲。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民今日宣布成功取得ISO 27001: 2022最新版國際資訊安全管理制度認證與ISO 27032: 2023網際網路安全管理指引認證，同時亦通過CNS 27001:2023 最新版中華民國資訊安全管理驗證，裕民表示，此項認證不僅強化了裕民之資訊安全防護體系，也為積極合作供應鏈生態系之互動，提供堅實之資訊安全的互信基礎。

裕民總經理王書吉表示，隨著網路科技進步、業界競爭與法令法規的推陳出新，國際海事航運產業也面臨極大的資安威脅，越來越多國家或區域，以政策法規要求企業強化資訊安全防護能力，裕民除了遵循法規，依照上市櫃公司資訊安全規範設置資安主管與專責人員外，為強化資安韌性，逐步導入並落實ISO 27001 及ISO 27032之各項標準，ISO 27001及ISO 27032 認證為全球資訊安全管理暨網際網路安全的權威標準之一，涵蓋資訊安全政策、風險評估、存取控制、營運安全與網際網路安全等多方面要求。裕民在取得認證的過程中，審慎檢視並優化作業流程及各類內外部資訊安全防護需求，讓公司在拓展航運業務的同時，能夠遵循國際資安標準，建立了完善資安管理制度，且導入先進資安防護系統與應變機制，達成多層式防禦的目標，全面守護公司與客戶的資訊資產安全，並獲得外部肯定。

裕民航運副董事長徐國安指出，此次通過ISO 27001及ISO 27032 雙重認證，標誌著公司在資訊安全管理上已達國際水準，未來，公司將根據「規劃、執行、檢查、行動」的循環，落實資訊安全管理與精進，且善用先進科技與AI人工智能技術，打造智慧節能船隊、推動綠色永續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財