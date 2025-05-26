資安接軌國際標準 裕民航運取得ISO 27001、27032認證

圖左到右分別為TCIC公司指導委員會主席陳振楠、裕民副董事長徐國安、數聯資安總經理李明憲。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民今日宣布成功取得ISO 27001: 2022最新版國際資訊安全管理制度認證與ISO 27032: 2023網際網路安全管理指引認證，同時亦通過CNS 27001:2023 最新版中華民國資訊安全管理驗證，裕民表示，此項認證不僅強化了裕民之資訊安全防護體系，也為積極合作供應鏈生態系之互動，提供堅實之資訊安全的互信基礎。

裕民總經理王書吉表示，隨著網路科技進步、業界競爭與法令法規的推陳出新，國際海事航運產業也面臨極大的資安威脅，越來越多國家或區域，以政策法規要求企業強化資訊安全防護能力，裕民除了遵循法規，依照上市櫃公司資訊安全規範設置資安主管與專責人員外，為強化資安韌性，逐步導入並落實ISO 27001 及ISO 27032之各項標準，ISO 27001及ISO 27032 認證為全球資訊安全管理暨網際網路安全的權威標準之一，涵蓋資訊安全政策、風險評估、存取控制、營運安全與網際網路安全等多方面要求。裕民在取得認證的過程中，審慎檢視並優化作業流程及各類內外部資訊安全防護需求，讓公司在拓展航運業務的同時，能夠遵循國際資安標準，建立了完善資安管理制度，且導入先進資安防護系統與應變機制，達成多層式防禦的目標，全面守護公司與客戶的資訊資產安全，並獲得外部肯定。

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裕民航運副董事長徐國安指出，此次通過ISO 27001及ISO 27032 雙重認證，標誌著公司在資訊安全管理上已達國際水準，未來，公司將根據「規劃、執行、檢查、行動」的循環，落實資訊安全管理與精進，且善用先進科技與AI人工智能技術，打造智慧節能船隊、推動綠色永續發展。

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