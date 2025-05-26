台灣無人機聯盟再下一城 與國際無人系統組織簽署產業合作備忘錄

「無人機聯盟」與國際無人系統組織（AUVSI）簽署合作備忘錄，圖左起：美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國際無人系統組織（AUVSI）主席Michael Robbins、台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏、外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）再傳好消息，上週在美國德州國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2025）與國際無人系統組織（AUVSI）簽署產業合作備忘錄。聯盟主席、漢翔董事長胡開宏指出，這次與美方對接，是技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。

同時，身兼國防產業發展協會理事長的胡開宏也與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）執行總監Allyson Carson簽署結盟。

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簽約儀式由美國在台協會處長谷立言、外交部駐休士頓處長蕭伊芳、外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋等人共同見證下，胡開宏及國際無人系統組織Michael Robbins簽下合作備忘錄。

國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2025）設有台灣館，除無人機聯盟外，漢翔、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家無人機廠商皆參展。

國際無人系統組織（AUVSI）是全球最大，會員來自全球60多個國家、600多個企業，提供平台促進會員的技術交流合作。

谷立言指出，美、台正在AI、半導體及無人機等先進製造領域深度合作，在密切的產業交流與高度互補下，將能為雙方帶來經濟效益。

胡開宏也強調，近期「無人機聯盟」馬不停蹄，5月上旬已前往東歐的愛沙尼亞及立陶宛進行產業參訪，如今赴美參展亦有所斬獲，在外交部與經濟部支持下，積極結交國際盟友，為台灣無人機產業創造更多商業合作機會。

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