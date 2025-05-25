越南榴槤栽在中國檢驗 出口狂減74％

越南榴槤出口商正面臨中國嚴格品質檢查以及來自泰國、菲律賓和中國國內生產的激烈競爭所造成的衝擊。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年前4個月，越南榴槤出口額暴跌至1.3億美元，較去年同期下降74%，原因是全球最大的榴槤市場中國減少了進口量。

經過一段時間的快速成長後，越南榴槤出口商正面臨中國嚴格的品質檢查以及來自泰國、菲律賓和中國國內生產的激烈競爭所造成的衝擊。

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湄公河三角洲地區的榴槤貿易商阮文成 （Nguyen Van Thanh） 表示，今年迄今，大多數榴槤都不符合中國的檢驗標準。湄公河三角洲佔越南榴槤產量的很大一部分。

越南貿易商和出口商呼籲在榴槤園設立檢疫檢查站，並停止使用非法肥料，以便越南能再次自由向中國出口。

越南果蔬協會秘書長鄧福原表示，為了向中國證明越南榴槤是安全的，需要建立許多新的檢測實驗室，將含有禁用物質的水果拒之門外，泰國已經成功建立了這個模式。

他表示，這些實驗室將允許農民進行測試並獲得認證，並指出經過認證的果園將受到貿易商和企業的優先考慮，產品將在中國認可的實驗室進行重新測試。

中國檢驗中心總經理Henry Bui解釋說，榴槤中發現的鎘主要來自肥料。但他警告說，僅靠樣本檢測並不能防止污染，這也需要對非法化肥進行更嚴格的控制。他補充說，如果土壤受到嚴重污染，農民必須採取補救措施。

越南業者表示，中國的檢疫標準日益嚴格，尤其關心重金屬及工業染料「金胺O」殘留問題。逐批檢疫之下，越南北部各口岸的榴槤貨櫃等待通關時間長達一週，影響到榴槤品質。

越南有機農業協會表示，泰國對種植區、土壤測試和法律框架採取了系統化的方法。這是越南必須立即吸取的教訓，不僅對榴槤，而且對其他主要作物，都要解決根本問題，而不是採取短期補救措施。

越南農民賤價出售榴槤，每公斤售價約3.5萬至7萬越南盾（新台幣約43元至86元），較年初大幅下滑3成，價格僅剩去年的1/3。

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