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賺多少錢才有安全感？美國最新調查出爐 年薪至少達「這數」

2025/06/24 11:16

Bankrate最新調查顯示，45%美國人認為他們需要每年賺10萬美元或更多才能「感到財務安全」或「舒適」。（法新社）Bankrate最新調查顯示，45%美國人認為他們需要每年賺10萬美元或更多才能「感到財務安全」或「舒適」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕到底需要賺多少錢，才能讓你感到經濟安全呢？Bankrate最新調查顯示，近一半的美國人（45%）認為他們需要每年賺10萬美元（約新台幣296萬元）或更多才能「感到財務安全」或「舒適」。

CNN報導，進一步細分，26%的受訪者認為年薪應為15萬美元（約新台幣444萬）或以上。

這項由YouGov於5月中旬開展的線上調查共2260名美國成年人參與。

至於您需要多少年收入才能感到富有/實現財務自由？超過一半（55%）的人認為這個數字是20萬美元（約新台幣592萬元）或以上。其中，4分之1（26%）的人表示，年收入至少需要100萬美元（約新台幣2960萬元），而13%的人表示，年收入需要在50萬至99萬9999美元（約新台幣1480萬至2960萬元）之間。

超過一半（56%）的受訪者表示，他們需要賺得比現在更多的錢才能感到安全。

那麼美國人實際上賺了多少錢呢？

根據最新的人口普查數據，2023年美國家庭收入中位數為8萬610美元（約新台幣238.6萬元）。這是收入的中間值，這意味著一半的美國家庭收入低於這個數字。

但這個中位數是涵蓋所有家庭的，無論其規模大小。

具體來說，家庭戶（兩人或兩人以上居住）的收入中位數為10萬2800美元（約新台幣304.29萬元），其中，已婚夫婦的收入中位數最高11萬9400美元（約新台幣353.42萬元）。

就2023年的個人收入而言，全年有收入的全職工作者的平均收入為6萬70美元（約新台幣177.8萬元）。

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