星巴克被爆要全面出售中國業務？公司全說了

中國媒體爆出，星巴克將出售中國業務，不過星巴克之後對此否認，表示目前並未考慮全面出售其中國業務。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體驚爆，美國連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）有意出售中國業務，更已經向市場潛在買家召開說明會，不過星巴克隨後澄清，表示目前並未考慮全面出售其中國業務。

中國媒體《財新》週一（23日）在報導中指出，星巴克中國已經就業務出售一事，向市場潛在買家召開說明會，有超過10家機構參與、近20家投資機構參加，包括高瓴資本、方源資本、信宸資本等。這意味著，星巴克中國業務從先前的引進策略合作，轉為中國區業務出售。

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目前交易結構尚未敲定。星巴克中國業務估值約50至60億美元，由高盛擔任獨家財務顧問。該交易預計將持續到2026年。

不過星巴克澄清，目前並未考慮全面出售其中國業務，反駁了《財新》的報導。

星巴克在一份聲明中表示：「我們在中國擁有世界一流的團隊和強大的品牌。我們看到了該市場巨大的長期潛力，並正在評估把握未來成長機遇的最佳方式。」

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