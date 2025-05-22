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買樂透中2.19億大獎！男子做錯「1決定」財產全部蒸發

2025/05/22 20:38

西班牙一名男子幸運中了650萬歐元樂透大獎，交給銀行理專打理後，意外發現自己的財產幾乎全部敗光。（示意圖，美聯社）西班牙一名男子幸運中了650萬歐元樂透大獎，交給銀行理專打理後，意外發現自己的財產幾乎全部敗光。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕西班牙一名73歲男子曾買樂透幸運中了650萬歐元（約新台幣2.19億元）大獎，原本以為從此過上無憂生活，卻因不懂理財、聽取錯誤投資建議，意外發現自己的財產幾乎全部敗光，變得一無所有，甚至沒錢付房貸，面臨被趕出家門的慘況。

據《鏡報》（The Mirror）報導，居住在西班牙卡迪斯（Cádiz）的男子格雷羅（Francisco Guerrero）是一名建築工人，2005年12月購買西班牙BonoLoto 彩券，幸運中650萬歐元大獎，意外改變人生。不過，當時他對於理財投資一竅不通，於是找了銀行理專，希望能幫助他好好管理這筆錢。

銀行理專建議格雷羅把所有獎金投入高風險、高報酬的「金融商品」。他強調，自己簽署這些文件時根本不了解內容。他回憶「我之所以簽約，是因為我信任他們；他們多次請我吃飯，然後帶我去銀行簽文件。喝了兩杯紅酒後，我一時興起，對方叫我簽我就簽。直到今天，我都不知道自己簽了什麼，我甚至連那些詞怎麼唸都不會。」

多年來，格雷羅因為信任理財專員都沒有去動用這筆錢，直到2009年需要動膝蓋手術，才發現帳戶裡的錢幾乎化為烏有，「我根本不知道我當初簽了什麼，我盲目相信他們，毀了我的生活」。

資金耗盡後，格雷羅無力償還房貸，面臨被趕出門的窘境。無奈之下，他決定提起法律訴訟，控告銀行理財失當。最後法院裁定銀行的投資行為有缺失，判決銀行需返還106萬歐元（約新台幣3570萬元），並向他的子女支付120萬歐元（約新台幣4041萬元）。

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