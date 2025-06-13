晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

慘不忍睹！3C達人踢爆韓企遭華為吃乾抹淨血淚史

2025/06/13 20:23

中國科技企業竊取商業機密的案件層出不窮，韓國企業也受害。（路透，本報合成）中國科技企業竊取商業機密的案件層出不窮，韓國企業也受害。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名3C達人@Jukanlosreve在社群平台X指出，華為承諾與韓國中小企業進行「合作雙贏」，結果恰恰相反，他並爆料一家韓國中小企業揭露遭吃乾抹淨的血淚史，華為先是以中國市場為誘餌獲取專業知識；接著透過華為在中國的子公司將技術商業化，再發佈相同產品；當韓企拒絕進一步合作時，華為試圖併購，併購不成就挖走人才，這家韓企指控華為用光鮮亮麗的術語包裝盜竊行為。

知名3C達人@Jukanlosreve在社群平台X指出，自己並不喜歡華為，因為華為一次又一次承諾與韓國中小企業進行「合作雙贏」，結果卻恰恰相反。

他引述一家韓國中小企業回憶與華為合作的過程，這家韓企說，在2G 世代，華為竊取我們的技術。當他們要求再次合作開發 3G 時，我們很謹慎，但他們表現出懇切的態度，以至於我們屈服了，「結果我們的技術又一次被盜了」。

這家韓企說明華為的3套劇本：首先是以進入中國巨大市場為誘餌，並獲取合作夥伴的專業知識 ；第二是透過華為在中國的子公司將技術商業化，隨後發佈相同的產品；第三是在 LTE（4G） 世代，當我們拒絕進一步合作時，華為試圖直接收購我們;併購失敗時，他們從我們的中國分公司挖走關鍵員工。

這家韓企的董事長直言，華為用光鮮亮麗的術語來包裝盜竊行為，「像我們這樣專注於技術的中小企業經常被用完即丟」。

至於華為為何值得密切關注？@Jukanlosreve指出，儘管對華為的技術盜竊歷史感到憤怒，但華為的技術進步和市場影響力不容忽視，華為的成就遠遠超出簡單的複製貼上。因此若將華為視為小偷是戰略錯誤，必須準確掌握華為的所作所為和前進方向，正如 《孫子兵法》所說：「知彼知己，百戰不殆」，永遠不要低估它的戰略或能力，真正的危險在於看輕對手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財