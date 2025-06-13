慘不忍睹！3C達人踢爆韓企遭華為吃乾抹淨血淚史

中國科技企業竊取商業機密的案件層出不窮，韓國企業也受害。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名3C達人@Jukanlosreve在社群平台X指出，華為承諾與韓國中小企業進行「合作雙贏」，結果恰恰相反，他並爆料一家韓國中小企業揭露遭吃乾抹淨的血淚史，華為先是以中國市場為誘餌獲取專業知識；接著透過華為在中國的子公司將技術商業化，再發佈相同產品；當韓企拒絕進一步合作時，華為試圖併購，併購不成就挖走人才，這家韓企指控華為用光鮮亮麗的術語包裝盜竊行為。

知名3C達人@Jukanlosreve在社群平台X指出，自己並不喜歡華為，因為華為一次又一次承諾與韓國中小企業進行「合作雙贏」，結果卻恰恰相反。

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他引述一家韓國中小企業回憶與華為合作的過程，這家韓企說，在2G 世代，華為竊取我們的技術。當他們要求再次合作開發 3G 時，我們很謹慎，但他們表現出懇切的態度，以至於我們屈服了，「結果我們的技術又一次被盜了」。

這家韓企說明華為的3套劇本：首先是以進入中國巨大市場為誘餌，並獲取合作夥伴的專業知識 ；第二是透過華為在中國的子公司將技術商業化，隨後發佈相同的產品；第三是在 LTE（4G） 世代，當我們拒絕進一步合作時，華為試圖直接收購我們;併購失敗時，他們從我們的中國分公司挖走關鍵員工。

這家韓企的董事長直言，華為用光鮮亮麗的術語來包裝盜竊行為，「像我們這樣專注於技術的中小企業經常被用完即丟」。

至於華為為何值得密切關注？@Jukanlosreve指出，儘管對華為的技術盜竊歷史感到憤怒，但華為的技術進步和市場影響力不容忽視，華為的成就遠遠超出簡單的複製貼上。因此若將華為視為小偷是戰略錯誤，必須準確掌握華為的所作所為和前進方向，正如 《孫子兵法》所說：「知彼知己，百戰不殆」，永遠不要低估它的戰略或能力，真正的危險在於看輕對手。

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