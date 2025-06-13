AI晶片管制破口！WSJ曝中企帶數據飛往「亞洲這國」訓練

美媒披露，為規避美國晶片禁令，中國AI公司攜帶資料飛往可以獲取輝達晶片的國家，在那裡訓練AI模型並將其帶回中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，為了繞開美國晶片禁令，一家中國AI企業的工程師將數據存在硬碟內，攜帶至馬來西亞的數據中心，並租用約300台內含輝達先進晶片的伺服器，隨後將資料餵進AI模型後，再將模型帶回中國。

報導指出，今年3月上旬有4名中國工程師，每個人帶著一個裝有15顆硬碟的行李箱，從北京飛到馬來西亞。這些硬碟存有80TB的Excel表格、圖像和短影片，將其用在馬來西亞的資料中心訓練AI模型。

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報導稱，這個計畫經過精心設計，參與該計劃的消息人士透露，上述中國AI開發公司為此次前往馬來西亞的行動方案籌備數月之久。鑑於通過網路傳輸海量數據可能需要數月時間，工程師們最終認定，攜帶存有數據的硬碟搭機入境馬來來西亞，才是最有效率的方案。

在出境前，中國工程師花了超過八週的時間優化數據，並調整AI訓練程式，因為他們知道一旦攜帶數據離開中國，就很難再進行重大調整。去年7月，這些中國工程師也曾接洽過同一家馬來西亞數據中心，當時他們是通過一家新加坡子公司進行。

由於輝達及其供應商開始對AI晶片的最終用戶進行更嚴格審核，去年年底，這家馬來西亞數據中心要求該中國公司透過一家馬來西亞實體進行相關操作，因為雙方都認為這樣的安排或許能夠降低監管審查的風險。

根據一份公司註冊文件顯示，這家中國公司在馬來西亞首都吉隆坡註冊一家實體，將三名馬來西亞公民列為董事，並將一家離岸控股公司列為其母公司。為了避免引起馬來西亞海關的懷疑，這些中國工程師將他們的硬碟分裝在四個不同的行李箱。他們最近帶著相關成果回到中國。

報導說，數據中心正在東南亞迅速湧現，為西方和中國客戶提供服務。據台灣國際貿易署的數據，馬來西亞在3月和4月從台灣進口價值34億美元的AI晶片和其他處理器，超過此類晶片2024年的進口總額。

除了東南亞地區之外，一些業內人士還認為，中東地區也可能成為中國AI開發者的目的地。在川普最近訪問中東期間，輝達宣布向沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國出售數十萬個AI晶片的交易。

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