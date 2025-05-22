主權基金主責單位未定 國發會：被指定將責無旁貸

國發會副主委高仙桂。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕總統賴清德20日宣布台灣將成立主權基金。國發會副主委高仙桂今表示，目前主責單位還要等行政院做決定，如果最後選擇國發會，當然責無旁貸。

經濟部長郭智輝及國發會副主委高仙桂今赴立法院經濟委員會預算解凍案，多位立委關切主權基金一事。

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高仙桂表示，目前主權基金的主責單位還有待商議，等行政院做決定，但若最後選擇國發會，當然責無旁貸。

有立委表示，近日行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等人共同出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），擔心此時要推動主權基金，是否要配合投資美國。對此，高仙桂表示，成立主權基金目的是要讓台灣產業競爭力更加強化，不是要扶植任何國家。

至於主權基金財源，高仙桂表示，這部分需等行政院開會商議後決定，各國主權基金，有天然資源、外匯存底、稅計剩餘等方式都有其可行性，必須討論後才能確定。

不過，她強調，由於總統賴清德已確定要成立主權基金，因此行政院和各部會一定會設法，在考量整體財政狀況，以及總體政經情勢後決定。21日央行副總裁嚴宗大表示，主權基金不宜由外匯存底直接無償撥用，高仙桂回應，「可以有償」。

高仙桂說明，主權基金的設立目的可分為財務型和策略型，前者著重提升國家財富，後者則以強化國家產業競爭力為主，當然也有兩者混合並重的。

有立委也質疑游國發會管理的國發基金和主權基金的差異，以及雙方的關係。高仙桂指出，國發基金屬於策略型扶植產業創新轉型，基本上未來主權基金跟國發基金會是並行、互補的關係，但目前主權基金的細節包括基金治理、投資方向等都還在討論中，由行政院定案。

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