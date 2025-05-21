85歲老翁花800萬元買黃金 金店嚇到報警 一輩子積蓄、非詐騙

中國一名85歲老翁嫌銀行利率低，動用200萬元人民幣購買6斤黃金，金店嚇到報警處理。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價大漲，中國一名85歲老翁嫌銀行利率低，動用200萬元人民幣（台幣837萬元）購買6斤黃金，金店嚇到報警處理。

中媒報導，北京電視台《法治進行時》5月19日披露一位老人連續兩天花近兩百萬買6斤黃金的案例。北京市公安局接到轄區一家金店報警，稱一名80多歲的老人到店購買大量黃金，對其購買黃金的用途，老人含糊其辭。

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老翁兩天買6斤黃金，對突然購買大量黃金的目的，老人卻是支支吾吾，老人表示是一輩子存的工資，因為銀行利率低，所以來買金條。

在徵得老人同意後，警方查看老人的手機，發現近一週內有一個人一直頻繁聯繫老人。此時，所裡傳來消息，查到了老人姓秦，今年85歲高齡，警方聯絡了老人的兒子。

警察剛通知老人的兒子，老人突然表示有話要單獨跟警方說。隨即，警方陪同父子倆回到了老人的家中，老人拿出了頭一天購買的人1600克黃金，看到這5塊金條，員警才徹底放心，消除了可能詐騙的疑慮。

老人兩次購買的黃金是一輩子的積蓄。案件仍在進一步調查中。

由於美元進一步走弱，同時美國關稅政策和俄烏停火局勢仍存不確定性，導致金價上漲。美元在周二再次走軟，受到聯準會對經濟前景保持謹慎態度的拖累。

此前，評級機構穆迪在上週下調美國主權信用評級，導致美元在周一出現大幅拋售。5月20日，現貨黃金漲1.86%，報3289.29美元/盎司；COMEX黃金期貨漲1.83%，報3292.60美元/盎司。

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