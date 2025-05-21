勤誠正向看輝達GB系列商機 評估設德州廠

勤誠今年參展台北國際電腦展（Computex）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今年也參展台北國際電腦展（Computex），因勤誠是輝達（NVIDIA）合作夥伴，將持續受惠商機，該公司今日表示，上半年GB200產品出貨穩定、訂單持續成長，下半年若GB200、GB300陸續推出，勤誠也已經做好準備獲取商機；在產能新佈局方面，勤誠正評估在美國德州建立量產廠。

勤誠在全球的產能在地化佈局推進快速，除現有的中國、嘉義、新北（樹林）外，勤誠馬來西亞廠將在6月動工、美國加州NCT廠也將在第三季試產，並考量在美國德州建立量產廠，也正視客戶在地生產需求評估是否在歐洲、印度設廠。

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近期輝達執行長黃仁勳赴中東，針對中東商機，勤誠表示，雖然狀況尚未完全明朗，不過因勤誠與各ODM廠都密切合作，有望獲取商機，唯暫時未討論是否設立中東產能，以現有規劃為主，也可能印度或歐洲支應中東需求。

勤誠今年在Computex以「AI x Chenbro」為主題，展出最新NVIDIA MGX機殼產品及基於OCP DC-MHS的雲端伺服器機殼方案，以及適用Intel、AMD平台的伺服器機殼產品。

勤誠指出，前日黃仁勳於主題演講中，表彰供應鏈合作夥伴為AI產業最強後盾，作為合作夥伴的勤誠，今年現場展示最新的AI伺服器機殼方案，包括滿足生成式 AI、高效能運算的2U及4U MGX產品規格，更展出搭配GB200主板的Compute Tray，以1U及2U不同機型分別支援客戶NVL72及NVL36機櫃佈署需求，持續開拓AI商機。

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