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焦點股》創控：今掛牌上市 蜜月行情漲逾3成

2025/05/21 10:19

創控今掛牌上市，蜜月行情漲逾3成（記者洪友芳攝）創控今掛牌上市，蜜月行情漲逾3成（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹導〕半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技（6909）於今（21）日以32元掛牌上市，以39.5元開出，早盤最高42元，上漲10元、漲幅達逾3成，展開蜜月行情。

展望後市，董事長暨總經理王禮鵬表示，預期今年營運可望維持成長趨勢，除了既有半導體廠務應用穩健成長，也看好環境監測新應用潛力，他期許今年公司營運增長幅持續優於產業平均水準，全年營收目標將再戰新高。

創控為精密氣體監測設備研發製造商，專注於生產製造AMC（氣態分子汙染物）及VOCs（揮發性有機氣體）監測分析設備，產品廣泛應用於半導體產業及環境空氣監測等領域。

創控2024年營收4.96億元、成長21.99％，營業利益7874萬元、稅後淨利9332萬元，分別年成長38.22％與0.21％，營收與本業獲利表現雙雙創歷年新高，每股稅後盈餘（EPS）1.55元。

創控表示，公司以自有品牌MiTAP系列產品行銷全球，目前有超過500台MiTAP機台設備在全球運營，且數量持續增加。隨著機台設備的銷售，後續穩定的維運及服務收入，創控今年前4月營收1.542億元，創歷年同期新高，年成長87.33％，第1季稅後淨利1548萬元，每股稅後盈餘0.26元。

創控指出，目前半導體製程控管約占營收的8成、環境空氣監測約2成，受惠半導體先進製程積極擴產，創控持續推出半導體設備環境與微環境的監控方案，創控近年最大的成長動能來自半導體產業。

AMC對先進製程良率扮演關鍵影響，廠務端AMC監控點的設置密度則會隨之增加，為維持先進製程的良率，監控晶圓周邊環境的AMC狀況成為未來趨勢，創控已推出新產品FMS 2000，針對晶圓傳送盒（FOUP）內部微環境常見汙染物進行即時監測，將AMC監測應用在半導體從廠務環境端往設備及微環境拓展，未來將持續開創更接近晶圓（Near Wafer）的微環境AMC監測解決方案。

創控客戶涵蓋多數國際半導體領導廠商，在全球12吋晶圓廠設備支出持續成長，且積極拓展3奈米以下產能，創控除了在半導體廠務設備端優於產業成長幅度之外，又開創了微環境需求，公司預期半導體製程控管業務將會逐年增加。

在環境大氣監測領域，MiTAP系列產品在工業區、工廠周界、公共區域或敏感地點的空氣品質監測，地下水汙染、土壤監測、管制農藥使用量監控及垃圾掩埋場異味監測，已有多項實績，在空氣汙染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價值持續提升，創控也樂觀期待環境空氣監測業務的成長。

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