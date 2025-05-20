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首次登陸拉丁美洲 智崴飛行劇院再拓版圖進軍墨西哥

2025/05/20 19:28

智崴飛行劇院再拓版圖前進墨西哥，也是首次登陸拉丁美洲。（業者提供）智崴飛行劇院再拓版圖前進墨西哥，也是首次登陸拉丁美洲。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴資訊（5263）今（20）日宣布飛行劇院於墨西哥市的阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）正式啟用，這也是智崴首次登陸拉丁美洲。

智崴資訊董事長歐陽志宏表示，飛行劇院不僅是一項遊樂設施，而是結合科技與文化的全方位體驗，此次與阿茲特蘭城市樂園的合作，是智崴在拉丁美洲市場的重要里程碑，期待為墨西哥市注入更多國際觀光魅力。

智崴5月初取得沙烏地阿拉伯客戶首件標案後，今日也再次獲同一客戶專案，簽訂第三套體感模擬遊樂設備。智崴指出，沙國積極推動「Vision 2030」政策，擴大娛樂與觀光設施建設，包括Qiddiya等重大項目正陸續展開，全球娛樂體驗產業也持續擴張，近期迪士尼宣布進軍中東，於阿布達比打造該區首座迪士尼樂園，環球影城也於上月宣布將在英國設立新園區。

智崴指出，打造的9座飛行劇院與體感設備將於今、明兩年陸續在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，展現以技術實力與內容創新並進的全球布局，並將持續深化與國際頂尖IP的合作，提供軟硬體整合與內容授權的完整解決方案，拓展沉浸式娛樂的多元版圖。

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