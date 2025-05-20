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南科特定區ABCDENO區段徵收公聽會登場 計畫書年底送內政部

2025/05/20 18:41

南科特定區ABCDENO區段徵收首場公聽會在善化區舉行。（記者劉婉君攝）南科特定區ABCDENO區段徵收首場公聽會在善化區舉行。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南科特定區ABCDENO區段徵收案，台南市政府今（20）日在善化區舉辦首場公聽會，向地主說明相關的補償及安置措施，不少地主出席，希望在地價及土地分配時可以將多面向條件均納入考量。

南科特定區ABCDENO區段徵收案已於2月完成協議價購程序，地政局今起將在安定、善化、新市3個行政區舉辦6場公聽會，第1、2場分別在今天上午及下午在善化區文康育樂中心舉辦。

李姓地主表示，許多地主同意區段徵收，但希望政府在分配土地時，要將各種條件均列入考慮，例如「三角窗」的地價應該比不鄰道路的土地高，不要讓地主權益受損。也有地主希望將來分配到的土地與原本的土地不要相距太遠。

南科特定區ABCDENO區段徵收計畫書預計年底送內政部核定。（記者劉婉君攝）南科特定區ABCDENO區段徵收計畫書預計年底送內政部核定。（記者劉婉君攝）

地政局主任秘書陳顯道表示，會將地主表達的意見納入考量，但也會兼顧整體大多數地主的意見後再做評估。區段徵收計畫書預計年底送內政部核定。

陳顯道表示，該區段徵收案總面積約375.42公頃，未來開發後，不僅提供科技產業所需的發展腹地，更整合住宅、商業及公共設施等生活機能，帶動整體地區均衡發展。公聽會內容包括向地主說明各項補償標準、抵價地申請方式、稅務減免、耕地租約處理、安置配套等內容，現場也設有諮詢專區，供民眾即時解答及協助申請服務。

明、後2天在安定區圖書館、23日上午及下午於新市區三里聯合活動中心，還有共4場次的說明會。地政局Facebook與YouTube也有直播。

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