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美伊核談破局？伊朗強硬嗆聲、國際油價聞風上揚

2025/05/20 09:06

國際油價週一（19日）小幅上漲。（路透）國際油價週一（19日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（19日）小幅上漲，美國與伊朗核談判傳出破裂跡象，抵消了穆迪（Moody’s）下調美國主權信用評等所帶來的壓力。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲20美分，收每桶62.69美元。

布蘭特原油期貨上漲13美分，收每桶65.54美元。

兩大合約上週均上漲逾1%。

伊朗國營媒體週一引述副外長塔赫特拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）的言論指出，若華府堅持要求德黑蘭停止鈾濃縮活動，核談判將無疾而終。

StoneX 分析師霍德斯（Alex Hodes）指出，這番言論打擊了外界對協議達成的希望，該協議原本將為美國放寬對伊朗制裁鋪路，使伊朗得以日增30萬至40萬桶石油出口量。「但現在看來，這項潛在增產幾乎是不可能了。」

穆迪下調美國主權信用評等，引發市場對全球最大石油消費國經濟狀況的疑慮。市場也受到來自中國的壓力，中國是全球最大石油進口國，其工業產出與零售銷售成長放緩的消息進一步對油價造成壓力。

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