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聯準會變相QE大買1.31兆美債 黃金等3類資產成最大贏家

2025/05/20 08:20

聯準會變相QE大買1.31兆美債，黃金等3資產成最大贏家（彭博）聯準會變相QE大買1.31兆美債，黃金等3資產成最大贏家（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會變相量化寛鬆，近日悄無聲息地買進了436億美元（約新台幣1.31兆元）的美國公債，分析稱，聯準會的靜悄悄動作，可能預示著市場的大動作即將來臨，而黃金、比特幣以及拉丁美洲市場雖然已有不錯漲幅，但聯準會悄悄回歸QE的訊號意味著，這些漲勢仍可能進一步加速。

華爾街見聞報導，聯準會近日完成了1項「隱密操作」，悄無聲息地買了436億美元的美國國債。光是5月8日1天，就購買了88億美元（約新台幣2657.6億元）的30年長期美債，另有348億美元（約新台幣1.05兆元）則是在上週稍早買入。

有分析師給了較為謹慎的解讀，聯準會並未正式稱這是QE，他們只是將到期債券的本金再投資，以避免資產負債表迅速縮小。

但是，買債就是買債，如此悄悄地回歸量化寬鬆，並不是聯準會的常規操作，買入的美債規模並不算小，聯準會的操作，就是1種「隱形寬鬆」。

一些交易員已經注意到了，並認為聯準會的靜悄悄動作，可能預示著市場的大動作即將來臨，而黃金、比特幣以及拉丁美洲市場將是最大受益者。

黃金只相信數字

報導指出，高盛數據顯示，今年3月全球央行購金需求強勁，買了64噸黃金，中國再次成為最大買家，3月購買量達30噸。今年迄今全球央行需求月均達94噸，遠超過先前80噸的預測。

分析指出，全球央行的操作傳遞出的訊號是，持有那些美債，現在越來越像是在1間失火的賭場裡玩輪盤賭，而不是1種穩健的投資。全球央行都在這樣做。美國自己也進口了1大批黃金。各國正為全球貨幣格局的下1輪劇烈變動做準備。黃金自2024年初以來大幅上漲，因為黃金只相信數字。

比特幣已回應

有分析師這樣形容：比特幣是因為加密投資人對央行不信任；而黃金則因為各國央行彼此不信任。

比特幣是那個「體面投資者假裝不去的後巷資產」。比特幣上漲的原因包括：對央行及其法幣的懷疑；1年前經歷減半、進入典型的4年牛市週期上行階段；川普政府對加密貨幣態度發生了明顯轉變；機構和散戶資金流入比特幣ETF，進一步鞏固了比特幣作為主流金融資產的地位。

分析指出，如果聯準會繼續「偷偷」按下QE按鈕，比特幣或許將成為投資界的「深夜便利商店墨西哥捲餅」，波動劇烈，但令人滿足。

有利新興市場

聯準會的最新動作，對部分新興市場資產也可能受益，那些資源豐富、藏有實體資產的國家，如拉丁美洲等經濟體，今年以來，iShares MSCI巴西ETF（EWZ）和iShares拉丁美洲40 ETF（ILF）已分別上漲約24%。分析指出，這凸顯策略性配置，旨在從美元走弱與商品價格上漲中受益。

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