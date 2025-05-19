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中媒：小米「失速」 雷軍也累了

2025/05/19 18:34

雷軍靠小米汽車推升個人身價，但小米汽車的考驗才剛開始。（法新社）雷軍靠小米汽車推升個人身價，但小米汽車的考驗才剛開始。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團創辦人雷軍財富大幅成長的背後是小米汽車迅速竄紅，但中媒報導指出，小米汽車遙遙領先了嗎？其實並沒有，小米汽車大爆之後，真正的考驗才剛開始。小米當前「失速」，雷軍也累了。

今年3月27日，胡潤研究院發表《2025胡潤全球富豪榜》，56歲的雷軍以2200億元財富位列中國第8，較去年增長114%，全球排名第50位，上升91位。這是雷軍首次進入中國前十名。

新浪財經新聞報導，雷軍靠小米汽車推升個人身價，但小米汽車的考驗才剛開始，如何做好交付售後服務、如何平衡創新與安全，互聯網時代的快法則，在汽車行業顯然不那麼適用。而且，小米汽車最近的銷量已經連續3週下滑。

自小米SU7安徽高速事故後，雷軍的首次在個人微博發布動態稱，過去一個多月，是創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計劃，也暫停了一段在社交媒體上的互動。這也凸顯小米SU7面臨嚴峻局面。

小米SU7安徽高速慘烈事故的原因還在調查之中，但大部分用戶都開始審視智駕的安全性和規範性，在監管的要求下，車企普遍開始謹慎使用統一輔助駕駛或者智能輔助駕駛來替代。

將投資500億元人民幣 開發自主晶片

此外，外媒周一（19日）報導，雷軍計劃在未來十年內投資500億元人民幣（約新台幣2100億元）用於行動處理器研發，而小米本周可望推出首款自主研發的晶片。

彭博指出，雷軍在中國社交媒體平台微博上透露這一消息，他表示：晶片是我們需要攀登的高峰，如果我們想成為一家硬科技公司，這是一場我們無法逃避的艱苦戰鬥。

雷軍在加大對行動晶片的投入之際，證實將於5月22日發布其首款自製處理器Xring O1，此舉引發了外界猜測。

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