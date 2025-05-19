輝達快閃店沒賣顯卡、只賣老黃周邊商品 ! 路透 : 「仁來瘋」正在台灣引爆

輝達Computex行銷團隊銷售黃仁勳周邊商品，充斥黃仁勳頭像的「Toy Jenson襯衫」最受歡迎。（擷取自NVIDIA Taiwan FB）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在COMPTEX 2024年引發台灣全民熱潮後，執行長黃仁勳宛若巨星，每次來台都吸引滿滿人潮。《路透》指出，黃仁勳在台灣引爆「仁來瘋」，無論走到哪裡，他的狂熱粉絲和興奮的記者都會緊隨其後，猶如AI英雄般受到歡迎。

據報導，今年輝達在COMPUTEX 2025期間在台灣打造移動Gear Store，向一般大眾販售官方限定商品，此次最有趣、也是最受歡迎的黃仁勳周邊商品，就是「Toy Jenson襯衫」。

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《IEObserve國際經濟觀察》在FB發文指出，輝達的Computex 行銷團隊在101附近賣黃仁勳的周邊產品，仔細觀察銷售品項中，很明顯並沒有顯卡產品。網友留言，「全部都是老黃頭像的衣服」，直呼這衣服真得很猛。

據了解，輝達原本就有針對內部員工設置的官方Gear Store，對於非員工，過往僅有可能在輝達每年於美國聖荷西例行舉辦的GTC大會的快閃商店Gear Store才有機會買到。

據報導，Gear Store引進的商品應該是專為台灣COMPUTEX 2025規劃，除了幾款帶有NVIDIA基本款圖案的T-Shirt，還包括一件GTC TAIWAM 2025的主題T-Shirt，以及以Toy-Jenson為主題的大人及小孩襯衫、T-Shirt等。

此外，還有帽子、保溫杯、貼紙、原子筆等周邊，反而未見輝達Gear Store受歡迎的晶片尺、運動外套等。

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