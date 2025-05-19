大摩 :美發展實體AI需與中國合作 特斯拉是重要角色

摩根士丹利發布最新報告指出，美國發展實體人工智慧目標，需與中國持續合作。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國努力推動實體人工智慧（Physical AI）技術，但摩根士丹利（大摩）卻指出，美國推動實體人工智慧的努力不可能單獨實現，須取決於與中國的持續合作，特斯拉可能是促進這項合作的領導者。

大摩在最新報告中指出，中國在AI相關製造業中享有領先優勢，特別是在高階製造領域表現出色、遠超美國。若美國孤立發展，難以在實體AI領域達成其雄心目標。如果美國和中國製造企業之間開展涉及在美國本土生產的中國技術的重大合作，華爾街不會感到驚訝。

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大摩特別點名特斯拉，認為其具備成為推動中美合作的獨特優勢。分析師指出，特斯拉在引進中國製造技術進入美國市場方面具備領導地位，有望成為中美產業合作的領頭羊。

同時，大摩也警告，未來五年若美國在缺乏中國零組件與技術支持的情況下，試圖將AI製造業全面遷回本土，將面臨極大困難。分析師補充說，競爭並不一定意味著孤立，國家之間的競爭可以與產業夥伴關係共存。

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