穆迪調降美國信評 專家：對市場實質衝擊可能「無足輕重」

穆迪（Moody's）16日調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信貸評級機構穆迪（Moody's）日前調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」，引起市場關注。對此，華爾街老將、美國金融研究機構Bianco Research創辦人畢安可（Jim Bianco）認為，穆迪這次降美國信用評等之舉，對美債市場的實質衝擊可能「無足輕重」。

綜合媒體報導，穆迪對於美國日益膨脹、已達36兆美元的公債規模感到擔憂，本月16日將美國主權信貸評級由最高級別Aaa下調至Aa1，而美國的評級展望則由「負面」調整為「穩定」。

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穆迪調降美國信用評等之舉，引發市場擔憂將重演2011年標普（S&P）首次下調美國評級後的市場恐慌與劇烈波動。

對此，畢安可表示看法，認為這次美國評級下調或將成為一場「無事發生」的表演，對市場的實際影響可能「無足輕重」，不太可能重演2011年標普降評後的情況。

畢安可指出，2011年標普下調美國信評時，引發市場恐慌的主要原因，是當時大量金融合約規定，只能使用AAA等級的債券作為抵押品，迫使許多機構不得不大規模拋售美國國債，引發市場劇烈震盪。但自2011年信評風暴後，相關的衍生品合約與投資規則已進行全面修訂，如今即使信評再次遭到下調，也不會再觸發強制的措施或拋售的行為。

畢安可舉2023年8月惠譽（Fitch）將美國評級調降至AA+為例，稱當時市場反應也相當平靜，進一步說明投資人對評級變動的敏感度已顯著降低。

畢安可還指出，從技術層面而言，此次穆迪降評並未真正改變美國的整體信用評價。因為標普與惠譽早已給予美國AA+評等，如今穆迪調降後，僅是評級結果趨於一致，並不代表美國信用狀況惡化，要投資人勿過度解讀。

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