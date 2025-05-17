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紫光趙偉國全劇終！1張中國晶片圈死亡合影曝集體殞落慘況

2025/05/17 17:14

2018年9月時任中國大基金總經理丁文武與華芯投資總裁路軍，前往紫光集團訪查，照片中的6人曾執掌中國晶片產業上兆人民幣資本，如今集體殞落。（圖取自中國社交平台）2018年9月時任中國大基金總經理丁文武與華芯投資總裁路軍，前往紫光集團訪查，照片中的6人曾執掌中國晶片產業上兆人民幣資本，如今集體殞落。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾揚言「買下台積電，合併聯發科」中國紫光集團前董事長趙偉國，5月14日因貪污、為親友非法牟利等罪，遭判處死刑，緩期2年執行。這一判決結果引發外界對一張中國晶片產業「死亡合影」的廣泛關注，照片中的6人不是鋃鐺入獄就是銷聲匿跡，除了趙偉國遭判死緩外，中國國家積體電路產業投資基金（俗稱大基金）前任老總丁文武2022年被抓；大基金旗下華芯投資前總裁、前中芯獨董路軍也因收賄遭移送。

為了扶植中國半導體，中國國家集成電路（積體電路）產業投資基金成立於2014年9月，業界俗稱大基金。由於錢多衍生許多詐騙、貪腐及爛尾問題，習近平火大展開掃蕩。

目前在中國社群平台瘋傳一張中國晶片圈的死亡合影，照片拍攝於2018年9月，當時大基金總經理丁文武和華芯投資總裁路軍，前往紫光集團訪查。照片中的6人，包括時任紫光集團聯席總裁刁石京、華芯投資總裁路軍、紫光集團董事長趙偉國、國家積體電路產業投資基金總經理丁文武、紫光集團總裁張亞東、紫光集團聯席總裁齊聯，目前多數人已經落馬。

這6人曾執掌中國晶片產業上兆人民幣資本，主導中國半導體產業多個重要項目，如今不是鋃鐺入獄就是銷聲匿跡，從改寫行業版圖的操盤手，淪為時代洪流的一粒塵埃。

其中，曾在半導體界風光一時的紫光集團，靠著國資背景與大量併購操作，快速擴張版圖，當時擔任董事長的趙偉國成為兩岸知名人物，接受媒體採訪時更語出驚人，狂言要買下台積電、聯發科。

2020年紫光債務違約，隔年（2021年）申請破產重整，跌落神壇，趙偉國則在2022年7月因涉貪被帶走調查。吉林省吉林市中級人民法院一審14日宣判，對趙偉國以貪污罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

除了趙偉國外，2022年紫光前總裁刁石京也被查，他曾任中國工信部電子信息司副司長，經趙偉國延攬進入紫光集團成為其得力助手，分管晶片業務。

至於2016年接下紫光總裁推動「從芯到雲」戰略的張亞東，從地產界涉足半導體，2018年卻蹊蹺離職，2025年辭任房地開發商-綠城中國董事會主席，目前雖未涉及貪腐，卻成為資本遊戲犧牲品。另一名紫光副董及總裁齊聯在2022年公司重整後，悄然離職，目前無公開涉案紀錄，或因組織調整出局。

此外，多名與大基金有關的人士也因習近平反貪調查被抓失聯，中芯國際前獨董、大基金旗下華芯投資前總裁路軍，在2022年7月14日被抓。2022年7月30日，中紀委證實，大基金總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

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