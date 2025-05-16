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視察中油觀塘接收站與台電大潭廠增建計畫 卓揆：2032前用電無虞

2025/05/16 17:17

行政院長卓榮泰視察台灣電力公司的大潭廠增建計畫。（記者周敏鴻攝）行政院長卓榮泰視察台灣電力公司的大潭廠增建計畫。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長卓榮泰下午前往桃園市觀音區，視察台灣中油的觀塘液化天然氣接收站（又稱第3液化天然氣接收站，簡稱3接）的觀塘接收站，以及台灣電力公司的大潭廠增建計畫，他強調，台電的各大電廠，加上民營電廠，2030年、甚至2032年之前，即使台灣的高科技、半導體、人工智慧等產業高速發展，台灣也能用電無虞。

大潭電廠新建7、8、9號機組都已上線發電，台電指出，待3接供氣後，大潭電廠的9部機組將可同時上線滿載發電；至於3接已於4月初完成初期供氣的測試工作，預計6月底前可供氣給大潭電廠，卓榮泰說，行政院的執政將滿1週年記者會中，1名外國媒體詢問台灣的能源政策，他當時未回答，而決定用具體行動告訴國人、告訴全世界，工程浩大的3接，沒有延誤，完全達到目標，後續國家的能源政策，就是按著步驟，穩健地向前行。

「今天過後，台灣就沒有核能發電」，卓榮泰詢問台電3個問題，關於核3廠2號機除役工作，是否安全順利地進行中？大潭電廠的發電機組滿載後，能否取代核3廠2號機對台灣整體供電的需求量？未來所有重大的發電機組工程，能不能如期上路？台電董事長曾文生都給予肯定的答案，讓卓榮泰非常開心。

行政院長卓榮泰（中）視察台灣中油觀塘液化天然氣接收站。（記者周敏鴻攝）行政院長卓榮泰（中）視察台灣中油觀塘液化天然氣接收站。（記者周敏鴻攝）

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