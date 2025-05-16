16家製造業者因關稅戰申請無薪假，人數約400餘人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台美關稅談判進行中，實際衝擊尚未明朗，但根據勞動部每半個月發布一次的無薪假（減班休息）統計，受影響廠商、人數已倍增，今日最新數據，已有16家廠商表達，因受美國關稅議題影響而實施減班休息，總人數約400餘人，家數較上期大增４倍。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延指出，本期增加的業別仍集中在製造業，其中金屬機電工業，一家小型機械設備製造業者，60多人實施減班休息；一家金屬製品製造業者通報實施50餘人，原因均為訂單減少。

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資訊電子工業部分，一家電子產品光學產品製造業者，通報20多人實施；民生工業方面，一家小型紡織業者通報實施60多人，也都因訂單減少。

侯松延指出，在美國開始關稅戰後，地方政府均會增加詢問實施減班休息的廠商，是否受關稅戰因素影響，此次包含上述電子產品光學產品製造業者及小型紡織業者2廠商在內，共有16家廠商表達此一因素，受影響人數約400餘人，多集中在製造業的「機械設備製造」及「其他零件製造」業者，均為小型規模業者居多。

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共計148家、2664人，較上期（5月1日）的131家、2266人，本次家數增加17家，人數增加398人。

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