川普膨風？稱獲沙國6000億美元大單 《紐時》計算卻有「驚人發現」

白宮聲稱川普與沙烏地阿拉伯達成6000億美元（約新台幣18兆元）投資協議，但未供完整細節。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普13日出訪中東，白宮聲稱川普與沙烏地阿拉伯達成6000億美元（約新台幣18兆元）投資協議，但未供完整細節。《紐約時報》分析白宮給出的資料，發現清單總額總計2830億美元（約新台幣8.5兆元），還不到川普宣稱金額的一半，而且其中好幾項川普就任前就敲定，有些甚至是美企向沙國投資，整體而言像是美沙「雙向投資」。

MSNBC時事節目製作人撰文直言，光憑一點川普開始誇大沙烏地阿拉伯的威力時，就能判斷川普是否在膨風。

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《紐約時報》報導分析，白宮提供的內容含糊不清，有些時間框架不明，有些屬於多年期協議，看不出哪些是此前沙國已承諾注資或新增。

川普宣稱，美國已獲沙國總額6000億美元大訂單，「美國最是炙手可熱，除了美國就只有沙烏地阿拉伯」，但這個數字與沙國約8年前，宣布未來4年對美投資金額相符。

據白宮清單，交易總額2830億美元。報導直言，有些明顯是美企向沙企投資，而非沙國對美企投資，其他還有沙國政府或企業與美企簽訂的採購協議，而且而且一些受影響的項目來自拜登時代。

白宮官員稱這些只是「在沙烏地達成眾多革新交易的一小部分」，之後會有更多協議。投資論壇組織聲稱雙方共簽署145項協議，金額逾3000億美元（約新台幣9.03兆元）。

金額最大的是號稱「史上最大軍售案」1420億美元（約新台幣4.2兆元），將有十多家美國防務業者為沙國提供最先進作戰裝備與服務，涵蓋空軍、太空、邊境安全、通訊。

白宮也得到沙國DataVolt承諾，將推動在美打造AI資料中心、能源基礎設施的計畫，金額200億美元（約新台幣6020億元）。DataVolt的聲明則稱與加州伺服器供應商美超微電腦（Supermicro）簽訂多年期協議。

此外Google、甲骨文（Oracle）、Uber等承諾，在沙烏地與美國投資「尖端技術」，金額累計800億美元（約新台幣2.4兆元），其中Uber今年會與沙國交通部合作在當地推出自動駕駛車隊。

而客戶設計軟體促進銷售並應用AI的美商賽富時（Salesforce）也在對沙投資之列，但該公司早在今年2月就宣布對沙投資5億美元（約新台幣150億元）。

輝達（NVIDIA）將向沙烏地阿拉伯的主權財富基金旗下的AI新創業者Humain提供約1.8萬枚最新型晶片；超微（AMD）同樣與Humain簽署1份多年期協議，提供價值100億美元（約新台幣3010億元）的處理器。

川普重要盟友馬斯克（Elon Musk）宣稱，沙國已批准當地使用馬斯克旗下「星鏈」（Starlink）衛星通訊服務。

美國建築工程業也是此行獲得沙國訂單的贏家，包括Hill International、Jacobs、Parsons、AECOM等業者在內，總計拿下超過20億美元（約新台幣602億元）的出口額，興建薩爾曼國王國際機場、薩爾曼國王公園、大型娛樂中心奇地亞城（Qiddiya City）。

不過，雅格賓去年8月就宣布參與新機場規劃，艾奕康此前即已拿下奇地亞城設計與專案管理服務合約。

除了商業交易，還有文化與科技合作，例如美國航太總署即將執行的「阿提米絲2號」（Artemis II）試飛將搭仔沙烏地的1顆立方衛星。

美國史密森尼學會（Smithsonian Institution）將在沙國西北部城市歐拉（Al-Ula）沙漠遺址進行研究與展覽，史密森尼國立動物園也會與歐拉皇家委員會合作保育瀕危的阿拉伯豹。

美國新聞頻道MSNBC時事節目「瑞秋梅道秀」（The Rachel Maddow Show）製作人貝能（Steve Benen）14日撰文分析，川普行前宣稱盼從沙烏地獲得1兆美元投資，成行後發布的6000億美元也著實驚人，但沙國主權財富基金總額約9250億美元（約新台幣27兆元），且多已用於沙國內部事務，要說利雅德豪砸6000億美元投資美國，實難置信。

貝能提及8年前《紐時》曾報導，川普第一任期聲稱獲沙國對美投資4500億美元（約新台幣13兆元），實際總額僅920億美元（約新台幣2.7兆元），不到歐巴馬第二任期總額的一半。

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