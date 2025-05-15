晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

禾榮科新藥B10 L-BPA 獲TFDA小兒或少數嚴重疾病藥品認定

2025/05/15 18:17

禾榮科旗下新藥，獲TFDA小兒或少數嚴重疾病藥品認定。圖為禾榮科經營團隊。（記者陳永吉攝）禾榮科旗下新藥，獲TFDA小兒或少數嚴重疾病藥品認定。圖為禾榮科經營團隊。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃醫材廠禾榮科（7799）今日公告，其結合硼中子捕獲治療（BNCT）之新藥B10 L-BPA Injection已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）「小兒或少數嚴重疾病藥品審查認定要點」核准資格，適應症為瀰漫性內生性腦幹膠質瘤（Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, DIPG）。

依認定要點規定，B-10 L-BPA Injection於適應症DIPG可享有：

1.無須再申請優先審查機制，查登審查天數縮短至240日。

2.臨床試驗受試者人數、試驗數目得視個案適度放寬。

3.免事先提出族群差異銜接性試驗評估（BSE），加速臨床資料整合。

4.若後續在台灣執行小兒臨床試驗並取得藥證，可獲發一次優先審查憑證（voucher），用於同集團其他產品的審查加速。

此外，禾榮科表示，B10 L-BPA Injection目前已開展針對復發性頭頸癌的第二期臨床試驗、復發性腦膜瘤的第一、二期臨床試驗、惡性腦瘤的第一、二期臨床試驗，並同步規劃於DIPG領域展開臨床研究。禾榮科技將持續擴大合作可能性，致力於BNCT與其新藥之發展，提供安全、有效且醫療可及性高的創新療法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財