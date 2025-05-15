禾榮科新藥B10 L-BPA 獲TFDA小兒或少數嚴重疾病藥品認定

禾榮科旗下新藥，獲TFDA小兒或少數嚴重疾病藥品認定。圖為禾榮科經營團隊。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃醫材廠禾榮科（7799）今日公告，其結合硼中子捕獲治療（BNCT）之新藥B10 L-BPA Injection已取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）「小兒或少數嚴重疾病藥品審查認定要點」核准資格，適應症為瀰漫性內生性腦幹膠質瘤（Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, DIPG）。

依認定要點規定，B-10 L-BPA Injection於適應症DIPG可享有：

請繼續往下閱讀...

1.無須再申請優先審查機制，查登審查天數縮短至240日。

2.臨床試驗受試者人數、試驗數目得視個案適度放寬。

3.免事先提出族群差異銜接性試驗評估（BSE），加速臨床資料整合。

4.若後續在台灣執行小兒臨床試驗並取得藥證，可獲發一次優先審查憑證（voucher），用於同集團其他產品的審查加速。

此外，禾榮科表示，B10 L-BPA Injection目前已開展針對復發性頭頸癌的第二期臨床試驗、復發性腦膜瘤的第一、二期臨床試驗、惡性腦瘤的第一、二期臨床試驗，並同步規劃於DIPG領域展開臨床研究。禾榮科技將持續擴大合作可能性，致力於BNCT與其新藥之發展，提供安全、有效且醫療可及性高的創新療法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法