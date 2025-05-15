透過策略性投資案擴大版圖，富威擬參與智電系統增資案取得51%股權，總經理郝遐鵬（右）、行政管理中心經理吳泰澄（左）。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕縮短電力系統軟體開發時程，加速亞洲市場AI電力整合，綠電概念股富威電力（6994）今（15）日董事會決議，將以股份與現金對價方式，參與智電系統增資案，交易完成後預計將取得約51%股權，正式將智電系統納為合併子公司，強化全球智慧AI能源整合平台布局。

富威電力總經理郝遐鵬表示，此案預計分兩階段完成，第一階段採股份交換，以1股富威電力換發1.4股智電系統股份，暫定股份交換基準日為7月1日，股份交換後，富電持有智電系統達35.85%，第二階段再以現金取得智電系統股份，共計取得51%股權，預計今年第三季完成交易，將是富威電力成立以來的首宗策略性投資案。

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智電系統2019年成立至今，已連續3年獲利，智電系統專精於能源管理系統（EMS）、智慧監控技術及機電整合應用，具備完整自主研發能力，並在台灣能源管理市場中有過半的市占率，整合服務涵蓋表前EMS、表後儲能、需量管理、光儲合一及虛擬電廠等多元應用場域，確保電網穩定與韌性。

郝遐鵬指出，富威電力長期專注於綠電交易平台建構與大型儲能系統整合，目前包含建置中的案場裝置容量已達283MW，同時致力打造首屈一指的全方位「智慧能源整合平台」，透過此次策略性投資，將共同開發高附加價值的儲能整合控制技術、電網強韌應用方案與AI智慧能源管理系統等，強化產品競爭力與技術門檻，進一步放大技術與客戶資源的綜效，邁向全球AI智慧電力與淨零碳排的目標。

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