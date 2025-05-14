聯發科天璣9400e晶片採用台積電4奈米 新AI手機本月發表

聯發科發表天璣9400e旗艦行動晶片，採用台積電第三代4奈米製程。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）發表天璣9400e旗艦行動晶片，採用台積電（2330）第三代4奈米製程，聯發科表示，作為天璣旗艦系列最新平台，天璣9400e採用聯發科先進的全大核架構，以澎湃效能與傑出能效，為智慧型手機使用者帶來卓越的行動遊戲、人工智慧、影像與通訊體驗。首批採用聯發科天璣9400e行動平台的智慧手機預計於本月發布。

聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯表示，聯發科致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，將高效能、高智能、高能效、低功耗四大優勢變成天璣行動平台的基因。天璣9400e強悍的硬體配置結合先進的聯發科遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質驚艷的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。

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天璣9400e採用高能效的台積電第三代4奈米製程，全大核CPU架構包含4個Cortex-X4超大核，主頻高達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，強勁的全大核架構可輕鬆滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，並同時兼顧要有出色的能效表現。天璣9400e搭載旗艦12核GPU Immortalis-G720，為手機發燒友和遊戲玩家提供強大的繪圖效能。此外，該平台從硬體層級還支援光線追蹤技術，帶來出色的光線追蹤效能與PC等級的全域性光照效果，可明顯提升遊戲的沉浸體驗。

聯發科表示，藉由先進的天璣星速引擎，天璣9400e可讓遊戲發燒友盡情享受暢快、長續航、好手感的暢玩體驗。該平台支援星速引擎自適應調控技術2.0，透過晶片與遊戲應用程式之間的即時效能調度，以穩定滿檔的FPS帶來細緻流暢的繪圖，以及傑出的低功耗表現。此外，天璣9400e還支援MediaTek Frame Rate Converter（MFRC 2.0+），啟用後可節省功耗達40%。

天璣9400e支援最新一代的天璣AI開發套件（NeuroPilot SDK），賦能創新的生成式AI應用與服務，提供快速反應、個人化與安全的優質體驗。該平台搭載增強版的推理解碼（Speculative Decoding+，SpD+）技術，可加速大型語言模型運算效率。同時，天璣9400e支援全球主流的大型語言模型、小型語言模型，並支援裝置端運行DeepSeek-R1-Distill（Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B）模型，以及多模態Gemini Nano、LlaVA-1.5 7B等。

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