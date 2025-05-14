三星斥資509億收購歐洲第一大暖通空調系統公司FläktGroup

南韓三星電子（Samsung）將以15億歐元（約新台幣509億元）收購歐洲第一大暖通空調系統（HVAC）製造商「FläktGroup」。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，南韓三星電子（Samsung）將以15億歐元（約新台幣509億元）收購歐洲第一大暖通空調系統（HVAC）製造商「FläktGroup」。

綜合媒體報導，三星電子今（14日）宣布，公司已與歐洲投資公司Triton Investment Advisers達成協議，收購後者持有的FläktGroupF100%股份，預計於今年內完成交易，此為三星電子近8年來最大海外收購案。

請繼續往下閱讀...

有分析認為，收購FläktGroup將強化三星電子在快速擴張的暖通空調市場的地位，與LG電子（LG Electronics Inc.）等競爭對手展開競爭。

收購消息一出，三星電子股價14日早盤一度大漲1.58%，最高觸及57800韓圜。截至台北時間14日9點41分左右，三星電子股價暫報57300韓圜，漲幅0.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法