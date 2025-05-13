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麥當勞招募37萬5000名員工 每8個美國人有1個曾效力

2025/05/13 20:05

美國麥當勞計劃在今年夏季旺季前招募高達37萬5000名員工，這是5年來最大的招聘舉措。（法新社）美國麥當勞計劃在今年夏季旺季前招募高達37萬5000名員工，這是5年來最大的招聘舉措。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國麥當勞計劃在今年夏季旺季到來之前招募高達37萬5000名員工，這是5年來最大的招聘舉措。考慮到美國經濟4月僅增加了17.7萬個就業崗位，招聘37.5萬人是一個很高的數字。

麥當勞此次招聘主要是為擴充在美國的1萬3000家餐廳的員工，因為該公司準備在未來兩年內開設900家新餐廳。麥當勞週一在俄亥俄州一家餐廳與勞工部長洛里·查韋斯·德雷默 （Lori Chavez-DeRemer） 共同宣布了這一消息。

麥當勞是美國最大的雇主之一，公司估計每8個美國人中就有1個曾在該連鎖店工作過。約有80萬人在其他的美國餐廳工作，但此次招聘舉措不會增加這一數字。

與其他速食店類似，麥當勞的員工流動率高達100%，因此經常用新員工取代離職員工。麥當勞通常不會宣布大規模的員工招募計劃，其人員配置主要由其特許經營商決定。

麥當勞最近報告稱，由於顧客減少支出，其銷售額連續第2季出現下滑，隨後推出這項招聘就業舉措。

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