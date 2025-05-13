日勝生館前路都更案Q4核定計畫 三芝長照聚落第1期今年Q3完工

日勝生三芝日初不老莊園 內部設計示意圖。（圖:日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日勝生（2547）今（13）日舉行法說會，該公司表示將持續深化建設開發、康養事業及水資源循環多元布局，其中建設開發事業中，台北市館前路都市更新案，預計2025年第四季核定計畫，2030年第四季完工。

日勝生「台北市館前聯合大樓都市更新案」基地599坪，2021年5月與地主簽約，規劃打造地上27層、地下5層之A級智慧綠建築辦公大樓。

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在康養事業方面，日勝生配合新北市政府「三芝長照創新聚落計畫」，開發出售型「日初不老莊園」與出租型「樂陶居三芝館」，第一期預計今年第三季完工，第二期則預訂於今年底完成。全區建構結合休閒、照護與資產保值的全齡友善生活環境，積極回應樂齡市場需求。

在循環經濟事業方面，日勝生子公司日鼎水務及寶鼎再生水加速推動桃園北區水資源回收中心BOT案及再生水BTO計畫，日鼎水務已貢獻桃園公共下水道回收接管率超過63%；寶鼎再生水自2024年第四季起，每日供應再生水18,000 CMD予南亞塑膠及中油桃園煉油廠使用，至今年第一季已完成通水至觀音工業區的輸水管線約94%。

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