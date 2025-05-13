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中國外送員靠「愛心餐」求溫飽！外媒揭零工經濟殘酷

2025/05/13 17:40

中國外送員享用愛心餐。（資料照，美聯社）中國外送員享用愛心餐。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來就業情勢嚴峻，越來越多人投入「新型就業形態」，從事外送、叫車等零工經濟，其中外送員成為不少失業者與中年再就業者的首選。美媒報導，在城市高壓生活下，省錢成了中國外送員們的日常生存策略，各地餐廳推出的「愛心餐」，提供平價甚至免費餐點，不僅解決了外送員的溫飽，更成為這群基層勞工撐過漫長工作日的關鍵支撐。

《美聯社》報導，中國一名外送員劉立杰（音譯，Liu Lijie）在午餐高峰過後，把機車停在北京一間餐館前面，點了他最常吃的羊肉湯麵加小菜，花了12元人民幣（約新台幣49元），比原價便宜了6元人民幣（約新台幣24元）。

這份折扣餐點是「愛心餐」行動的一部分，旨在為有需要的人提供免費或折扣餐點，不問出身、不問原因。「愛心餐」如今在中國一些大城市的餐館中供應，這些城市聚集了大量來尋找工作機會的農民工。40歲的劉立杰說「來北京工作後生活壓力很大，所以吃愛心餐既實惠又實用。」他坐下時連安全帽都沒摘下，就快速扒飯，急著吃完餐後繼續接單。

另一名外送員羅帥（音譯，Luo Shuai），從同事那裡得知餐廳的愛心餐活動，自此成為常客。現年27歲、去年底才搬到北京的羅帥說「這讓我想起了老家」。

近年來，在中國近3億農民工中，越來越多人傾向選擇像外送這樣的「零工經濟」，而非進入工廠。根據中國官方資料，目前零工經濟勞工已超過2億人。對一名全職外送員來說，在美團（中國最大外送集團）的月薪可超過1500美元（約新台幣4.5萬元），但僅有11%的外送員是全職。像北京、上海這樣的大城市，2024年兼職外送員的平均月薪則接近1000美元（約新台幣3萬元）。

根據德國馬克斯·普朗克社會人類學研究所所長Xiang Biao的說法，愛心餐的存在「反映出中國城市環境的一大變遷」，他指出，過去農民工能透過互助組成自己的社群，互相照應、彼此幫忙，但出於衛生和安全原因，隨著城市非正式餐廳的減少，這種網路也消失了，「現在他們得向陌生人尋求幫助。」

自2000年代後期開始，中國開始整頓「城中村」這些原為外來人口棲身之所、伴隨城市發展而生的空間。這些政策進一步加劇了農民工的生活壓力。Xiang Biao表示，在所有社會都有乞討或免費領食的污名，但對中國的外送員來說，這可能不是什麼問題，因為他們本就處於社會邊緣地位。

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