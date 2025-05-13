面對淨零碳排及碳關稅挑戰 企業用AI打造永續競爭力

面對淨零碳排及碳關稅挑戰，學者與企業代表探討交流。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕面對淨零碳排及碳關稅挑戰，學者專家及企業菁英今在AI x ESG永續高峰會，討論淨零碳排及ESG永續的因應之道，透過應用AI科技協助企業邁向永續治理，幫助企業在碳盤查、透明化和供應鏈減碳策略上更為精準。

高峰會中，台北商業大學前校長張瑞雄談論AI的倫理社會責任與永續發展、中國醫藥大學副教授趙嶸分享永續新時代中ESC趨勢與溫室氣體管理實務，並以中國醫藥大學為例進行分析、倍力資訊副總張振家談為何需要數位碳管理工具、台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲也分享尤努斯三零世界在台實踐，華苓科技董事長梁賓先論述AI如何驅動ESG發展。

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會中台旺國際開發董事長張淯指出，未來啟動3項行動計畫，有永續行動報導與ESG評選、ESG產業共學平台、AI碳盤查媒合平台。ESG不僅是趨勢，是企業在不確定世界中建立確定價值的方式，讓大家攜手以科技賦能ESG，實現永續的核心競爭力。

路廣大永續顧問中心副總王智媛說明AI碳盤查及相關解決企業三缺問題的關鍵。（記者蔡淑媛攝）

路廣大永續顧問中心副總王智媛說，2023國外客戶就警告指出，碳稅大戰開始，要做好準備，若供應鏈不能提供報告書，就會停掉台灣供應鏈，這場碳稅大戰，除了CBAM（碳邊境調整機制）在做，英國、紐西蘭、加拿大也在做，中國也在做CBAM版本，當碳稅高於關稅。

王智媛表示，各國開始準備碳稅，如何盤查就關鍵，透過分辨式AI進行ISO 認證與 GHG Protocol，SGS再做認證，現在他們透過碳足跡資料，經由資策會走向聯合國，為台灣企業找出路，一起做碳盤查。

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